Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 5. sezon dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid 124. bölüm fragmanı çıktı mı? Payitaht Abdülhamid 123 full izle | Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon 4. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Abdülhamid Hechler'i ortaya çıkararak masonlara darbe vurmuştur. Abdülhamid'in sıradaki planı masonların büyük loca olmaları için toplanmalarını engellemektir. Abdülhamid'in şüphesi sadece Zülüflü üzerinde değildir. Ahmet Paşa da şüphe duyulan paşalar arasına eklenir. Başmabeyinci Tahsin Paşa kendi yöntemleri ile mason paşayı bulmaya çalışır. Zakaryan'ların Artin'in peşine düşüp öldürmeleri Eşref Aziz'i düşündürür. Zakaryan'ın hâkim olduğu yerleri ve planlarını öğrenmeye kararlıdır. Zakaryan'ın mekânlarını inceleyen Eşref Aziz bambaşka bir dünya ile karşılaşır. Onların kurduğu oyunların içine kendisi de dâhil olur.

Bidar haremdeki tedbirleri iyice arttırır. Meziyet hiç istemese de Abdülkadir'den uzaklaşmak zorunda kalır. Abdülkadir bunun sorumlusu olarak gördüğü annesiyle karşı karşıya gelir. Bidar bir türlü ispat edemese de Fatma'nın hain olduğundan emindir. Onun oyununu bozmak, niyetini öğrenmek için uğraşır. Fatma'ya nihayet beklediği haber gelir. Artık babasına itibarını geri kazandıracak, amcası Abdülhamid'i de zora sokabilecektir. Ancak Fatma istediği delillere ulaşabilmek için Bidar'ı atlatmak zorundadır. Bu da hiç kolay değildir. Aliye'nin ise planı başkadır. Bidar'ın öldürüldüğünü gördüğü kabusu gerçek mi olacaktır? Abdülhamid aradığı Mason Paşa'yı sonunda öğrenebilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD (5. SEZON) YENİ SEZON 4 BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kâtibin çantasından çıkan not ile beraber mason Paşa konusunda deliller bir kez daha Ahmet Paşa'yı gösterir. Zülüflü'nün beyanatlarına istinaden Abdülhamid oyununu oynamaya devam eder. Sultan Abdülhamid, Ahmet Paşa'nın ihanetinde artık kesin deliller aramaktadır. Masonların toplanmasına müsaade edecek olan Sultan, toplantıya katılan Paşanın Ahmet Paşa olup olmadığını görmek ister. Toplantıya baskın verilmesini emreden Padişah, hem hain Paşayı bulmak hem de masonları açığa çıkarmak istemektedir.

Konstantinapol şirketi üzerinden Leon'un izini bulan Eşref Azizler, Leon üzerinden amele cemiyetinin ele geçirilmek istendiğini fark ederler. Eşref Aziz yapılan bu planı onların oyununa göre oynamak ister. Leon Payitaht'ta bahisler üzerinden işçileri ve insanları borçlandırmaktadır. Leon'a dur diyecek olan ise Eşref Aziz'dir. Dövüşmekte mahir olan Kaşgarlı Nadir Bey ringe çıkar, böylelikle Eşref Aziz bahisler üzerinden yaptıkları tertibatları bozmayı amaçlar.

Fatma kardeşi Aliye'nin büyük bir hata yapmasını engeller ama Bidar Sultan'ın gözündenkaçmayı başaramaz. Bidar ispat edemese de Fatma'nın hain olduğuna emindir. Bunu ispatlayan delili de sonunda bulur. Stefano'nun Fatma'ya verdiği raporlar Bidar'ın eline geçer. Stefona da Fatma'ya Abdülhamid'in karşısında kurdukları cepheye katılmasını teklif eder.

Fatma bu teklifi kabul edecek mi?

Bidar Sultan sonunda Fatma'nın ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Abdülhamid masonların yüzündeki maskeleri düşürüp, aradığı hain Paşayı bulabilecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI



II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler