Payitaht Abdülhamid 97. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid izle

16.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:05

Payitaht Abdülhamid 96. bölüm geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Bidar ve Naime misyoner faaliyetlerin arkasındaki kişiyi bulmuşlardır. Diğer yandan da Madam'ın Payitaht'a gelişinin önemli bir nedeni vardır.Payitaht Abdülhamid oyuncuları, Payitaht Abdülhamid 96. bölüm özeti…

Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Full İzle...

97. BÖLÜM FRAGMANI

Abdülhamid, Kızıl Elma uğruna yüz yıllardır verilen mücadeleyi dile getirir. Osmanlı için Kızıl Elma'nın, ''İlayi Kelimetullah'' olduğunu ifade eder.

Halil Halid ise Abdülhamid'in istediği gibi kendini Ferdinand'a kanıtlama çabası içerisindedir. Halid'i zorlu bir süreç bekler.

Gülcemal'de içine sinmeyen bir şeyler olduğunu fark eden Naime, düşüncelerini onun yüzüne karşı söyler. Öte yandan Gülcemal kendisine itaat edilmesi uğruna her şeyi yapacaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 96. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid, bir cihan harbinin onları beklediğini anlar ve artık ona göre adım atmaya başlar.Payitaht'ta açılan silah fuarında Osmanlı'nın büyük miktarda silah alacağı duyurulur. Bu durum Osmanlı'yı işgal etme hayali kuran Zalman'ı rahatsız etmiştir. Hem Abdülhamid'in tutukladığı Zülüflü'yü kurtarmak, hem de Osmanlı'nın silah alımını engellemek için acımasız bir kumpas kurar. Abdülhamid de karşısındaki düşmanın kim olduğunu öğrenmek için Zülüflü ile birlikte bir tertip yapar. Zülüflü'nün Abdülhamid'e verdiği cevap ise kafaları karıştırır.

Halil Halid, Abdülhamid'in isteği üzerine abisi Ziya Sami'yle işbirliği yapar, Kral Ferdinand'ın karşısına çıkmayı başarır. Ama şimdi ona güvenirliğini ispatlamak zorundadır. Ferdinand, Halil Halid'e şimdiye kadar aldığı en zor vazifeyi verir.

Gülcemal'in, Bidar'ın ölümü ile ilgili sık sık gördüğü kabustaki kadın Payitaht'a gelen Madam Blavatsky'dir… Blavatsky'nin Payitaht'a gelmekteki gizli amacı, Ahit Sandığı'nı bulmaktır. Bu arada Bidar ve Naime, misyonerliğin ardındaki gerçek ismin kim olduğunu çözerler. Cemile Sultan ise kendisine gelen pusulayla kocasının hala yaşadığından şüphe edip olayın peşine düşer. İpuçları onu Payitaht'ta bir eve sürükler.