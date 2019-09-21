Payitaht Abdülhamid 90. yeni bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid 89. son bölüm izle

21.09.2019 10:48

34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in saltanatının son 13 yılının anlatan tarihi dizi, Payitaht Abdülhamid 4. sezonu dün akşam başladı. TRT 1'de Payitaht Abdülhamid 89. son bölümü izleyicisi ile buluşan dizide yeni oyuncular dikkat çekti. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanında saraydan çalınan önemli vesikalar ve Osmanlı tarihindeki en büyük krizi karşısında Abdülhamid ne yapacak merak ediliyor. Son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İhtilal bastırılmış, sarayda çıkan yangın söndürülmüştür. Ancak neticeleri ve tahribatı devam etmektedir. Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı'nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir sürprizi vardır.Tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido başka bir gemiyi batıracaktır.Abdülhamid gücünü ve yenilmezliğini dünyaya ilan ederken silah tacirlerini de dize getirir. Silah fuarı Payitaht'ta yapılacaktır. Fuara gelecek silahların muhafızlığı Halil Halid ve adamlarına verilir. Ama Jorris'in de gözü aynı silahlardadır.

Abdülhamid'e yeni düşman

Payitahttan gelen zafer haberleri Abdülhamid hasımlarını bir kez daha bir araya getirir. Bu kez Abdülhamid'in karşısına gönderecekleri düşman her zamankinden daha acımasız, daha zalim ve daha sinsidir. Abdülhamid'e kurdukları tuzak ise çok daha büyüktür.

Cemile Sultan, haremdeki dengeleri altüst eder

Veladet-i hümayun kutlamaları için Payitaht'a gelen Cemile Sultan, haremdeki dengeleri alt üst eder.Bidar ve Seniha birkaç gün içinde onun gideceğini düşünürken, Abdülhamid'in Cemile Sultan'ın oğlu Mehmet'i sarayda vazifelendirmesiyle, Cemile Sultan kalmaya karar verir. Seniha bir darbe de kocası ve oğlundan alır. Haremde yaşadığı günler de Cemile yüzünden azab çeker. Bidar bu vaziyete sabretmeye çalışsa da Seniha Cemile'nin tahakkümüne daha fazla katlanamaz. Bu sarayda ya o, ya da ablası Cemile kalacaktır.

YENİ SEZONDA KADROYA KATILANLAR

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise:Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.