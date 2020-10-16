Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı?

16.10.2020 18:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:58
Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 5. sezon ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 2. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 122. bölüm fragmanı çıktı mı?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon 2. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 121. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD (5. SEZON) YENİ SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selanik görevinden başarısızlıkla dönen Zülüflü İsmail, Ahmet ve Selim Paşa Abdülhamid'in emriyle sorguya alınır. Abdülhamid devletine, kendisine ihanet eden paşayı bulmaya kararlıdır. Saray katiplerinden biri Abdülhamid'in peşine düştüğü, hain paşanın kim olduğunu bilmektedir. O ismi Sultan Abdülhamid'e söyleyecek midir? Artan muammalar Abdülhamid'in karar vermesini zorlaştırır. Patlatılan depo ve fabrikalara rağmen Akabe demir yolu yapılmalıdır. Abdülhamid'in bulduğu çözümFernandes'in fabrikasını almaktır. Hechler Abdülhamid'in tek kurtuluş yolunu tahmin eder ve buna engel olmak için Fernandes'e başka bir anlaşma teklif eder.

Abdülhamid fabrikayı almak için hamlelerini yaparken hain paşayı bulmak için de bir tertip yapar.

Eşref Aziz hem oğlunun derdine şifa bulmak, hem de patlamaların intikamını almak için Payitaht'a gelir. Eşref Aziz'in Payitaht'a geldiğini öğrenen Mika onu bir tuzağa çeker. Yanlış kişinin peşine düşen EşrefAziz'in yolu Söğütlülerle kesişir.

Babaları için yaptıkları hayırda Aliye'nin düşüncesizce hareket etmesi Bidar ve Fatma'yı tekrar karşı karşıya getirir. Aliye babasından yadigar kalan eşyaları da satmıştır. Fatma eşyaları geri almaya çalışırken karşısına Ahmet Paşa çıkar. Eşyaları o almıştır. Fatma babasının eşyalarını Ahmet Paşa'dan geri alabilecek midir? Bidar ve Fatma arasındaki gerilim tırmanarak devam eder. Fatma'nın yaptıkları sonucu saraydan kovulacaklarını düşünen Aliye, sarayda kalmak için nasıl bir yol bulacaktır?

Abdülhamid demiryolunda kullanılacak rayların yapımı için Fernandes'i fabrikasını satmaya ikna edebilecek midir? Eşref Aziz Payitaht'ta umduğunu bulabilecek midir? Abdülhamid yaptığı tertiple hain paşayı ortaya çıkartabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 121. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

İlgili Haberler

Payitaht Abdülhamid 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Payitaht Abdülhamid 120. bölüm izle!
Payitaht Abdülhamid 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Payitaht Abdülhamid 120. bölüm izle!
Payitaht Abdülhamit 121. bölüm son bölüm fragmanında neler oluyor? Payitaht Abdülhamit son bölümde neler yaşandı?
Payitaht Abdülhamit 121. bölüm son bölüm fragmanında neler oluyor? Payitaht Abdülhamit son bölümde neler yaşandı?
Payitaht Abdülhamid yeni sezon 1. bölüm (120. bölüm) canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları
Payitaht Abdülhamid yeni sezon 1. bölüm (120. bölüm) canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı? - HaberKırmızı Oda 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm izleme linki! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı - HaberBugün MasterChef yok mu? 16 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 16 Ekim Cuma TV8 yayın akışı! - HaberÇocukluk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk yeni bölümde neler olacak? Çocukluk 2. bölüm izleme linki! Çocukluk 2. bölüm fragmanı izle - HaberArka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 561. yeni bölüm izleme linki! - HaberTelefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi - HaberDefne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti - MagazinSon dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu? - HaberSon dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? - HaberSon dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? - HaberDeprem son dakika: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD son depremler - HaberSon dakika 2020 DGS tercih sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Donald Trump Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm fragmanı çıktı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 18:58:35. #1.15#
title