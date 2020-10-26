Paul Pogba, Fransız Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı
26.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:27
İngiliz futbol takımı Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ın uluslararası terörizmin kaynağı olduğunu iddia ettiği açıklamalarının ardından Fransa Milli Takımını bıraktığına dair çıkan söylentileri yalanladı.
İngiliz futbol takımı Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ın uluslararası terörizmin kaynağı olduğunu iddia ettiği açıklamalarının ardından Fransa Milli Takımını bıraktığına dair çıkan söylentileri yalanladı. Orta Doğu medyası, Paul Pogba'nın Emmanuel Macron'un İslam hakkındaki açıklamalarının ardından Fransa Milli Takımı'nı bırakacağını iddia etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı