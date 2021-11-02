PAÜ, Türk Tarımının Duayen İsimlerini Ağırladı

DENİZLİ (Habermetre) - Van 100. Yıl Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın davetlisi olarak 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar tarihleri arasında iki günlük bir program kapsamında Denizli'yi ziyaret etti. Çal ilçesinde bulunan tohum ıslahı uygulama arazisi ve PAÜ Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİYOM)'u kapsayan programda PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya'da yer aldı.

Programın ilk gününde Çal ilçesinde bulunan tohum ıslahı uygulama arazisi ziyaret edildi. Çal MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er uygulama arazisinde yürütülmekte olan Ar-Ge çalışmaları hakkında ziyaretçileri bilgilendirirken daha sonra Çal yöresinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler tanıtıldı.

İkinci gün programında ise PAÜ merkez kampüsünde yer alan, TÜBİTAK ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekli Türkiye'nin en büyük ıslah projesinin, biyoteknolojik ıslah çalışmalarının yürütülmekte olduğu PAÜ BİYOM ziyaret edildi. Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ziyaretçilere BİYOM'da devem etmekte olan Ar-Ge çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. Laboratuvar, sera ve uygulama arazisinde gerçekleştirilmekte olan kışlık sebze türlerinde geliştirilen yeni çeşit adayları tanıtıldı. BİYOM'da bulunan çalışma alanlarını PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile gezen Türk tarımının önde gelen isimleri, üniversitenin ziraat alanında yetiştiricilik ve tohum ıslahı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü arazilerinin bazı iyileştirmelerle çok etkin bir şekilde Denizli ve ülke tarımına önemli hizmetler edebileceğini belirttiler.

Rektör Kutluhan: "Denizli, sanayide olduğu gibi tarımda da adından sıkça söz ettirecektir"

Daveti üzerine PAÜ'yü ziyaret eden ve ziraat çalışmalarının yürütüldüğü arazilerde gerçekleştirdikleri incelemelerde, kıymetli düşüncelerini paylaşan konuk araştırmacılara teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli'ye modern bir Ziraat Fakültesi kazandırılması için yönetim olarak yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Denizli ve ilçelerinin tarımsal potansiyelinin yerinde görülmesi amacı ile iki gün boyunca verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Kutluhan, "Bölgenin tarımsal çeşitliliğini güçlendirmek, verimi ve hastalıklara karşı dayanımı yüksek tohum türlerini belirlemek ve bilimsel çalışmalar ile Türk tarımının gelişimine katkı sunmak için Çal ve BİYOM'da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ziraat Fakültemizin de hayata geçirilmesi ile birlikte bu çalışmalarımız bir üst seviyeye ulaşacaktır. Bizler bilimin diğer tüm alanlarında olduğu gibi tarıma da önem veriyor; Türk tarımının dünya pazarında çok daha iyi noktalara gelmesi, yöreye özgü tarımsal ürünlerin, bilimsel yaklaşımlarla geliştirilerek, kültürel ve ekonomik değeri yüksek ürünler haline dönüşmesi adına çalışmalarımıza yön veriyoruz. Denizli, mevcut tarımsal potansiyeli yanında yeni geliştirilecek bilimsel yaklaşımlarla birlikte sanayide olduğu gibi tarımda da adından sıkça söz ettirecektir. Gerek tarım gerekse hayvancılık alanında çalışmaların yürütüleceği Ziraat Fakültesinin kurulması çalışmalarına destek veren Valimiz Sayın Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan ile diğer yerel yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Zirai gen kaynaklarının korunma altına alınması, tohumların ıslah edilmesi konularında bilimsel çalışma sürdüren Üniversitemizin değerli araştırmacı ve öğretim üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

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