PAÜ, ISIF'21'den 3 Ödül ile Döndü

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - PAÜ'nün 4 Patent Başvurusundan 3'ü Ödüle Layık Görüldü

T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Dünya Fikir Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO), ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ana sponsorluğunda Türkiye'nin gelişimine değer katacak buluş, AR-GE ve inovasyon faaliyetleri, ulusal ve uluslararası katılımcılarla, bu yıl 6 kez kapılarını bilime açtı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ISIF'21'e bu yıl 30 bireysel, 22 tanesi kurum olmak üzere toplam 52 katılımcı, 254 patent ile katıldı. ISIF'21'e 4 patent ile katılan PAÜ ve Pamukkale Teknokent, 1 altın, 1 bronz madalya ile WIPO En İyi Akademisyen Buluş Altın Ödülü'nün sahibi oldu.

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koluman ile öğrenciler; Mahmed Sari Njjar ve Rezzan Yardımcı geliştirdikleri "Akıllı Pansuman" isimli pansuman sistemi ile WIPO En İyi Akademisyen Buluş Altın Ödülü'nün sahibi oldular. Diyabetik yaraların iyileşmesine yönelik geliştirilmiş bir sistem olan 'Akıllı Pansuman', kronik ve diyabet yaralarında iyileşme süresini azaltmak ve yangıya ait bulguları azaltarak hasta konforunu arttırmak üzere tasarlanan sistem, yara iyileşmesini hızlandırmak ve antimikrobiyal bir etki yaratmak için elektrik stimülasyonun uyarımının fiziksel güçlerini ve kitosanın yara iyileşmesindeki klinik etkilerini bir araya getirerek geliştirildi.

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü ile öğrenciler; Aleyna Akçay, Çiğdem Yener, Elif Gökoğlan Hatice Dilay Yazıcı, Hatice Nur Koyun, Sinem Karatekin tarafından geliştirilen Grafen-Manyetik Nanoparçacık Kompozit Yapılı Yapay Kulak Zarı" isimli patent, ISIF'21'de altın madalyanın sahibi oldu. Buluşun ana hedefi; nanoteknolojinin getirdiği imkanları kullanarak duyma engeli bulunan hastalara çözüm olabilecek, kulak zarının çalışmasını model alan yapay kulak membranı üretmek ve bu tasarımı Koklear İmplant olarak geliştirmektir.

PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan ve Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Hatice Gencer Alsancak tarafından geliştirilen "Kanama Takip Pedi" isimli patent, ISIF'21'de bronz madalyanın sahibi oldu. Özellikle doğum sonrası kanamaya bağlı olarak gerçekleşen anne ölümlerinin önüne geçmenin hedeflendiği buluş, doğum sonu dönemde kanama miktarının pratik ve doğru şekilde tespitinin sağlanması, ani ve yüksek miktarda kan kayıplarında sağlık görevlisinin sinyal sistemi ile uyarması amacıyla geliştirilmiştir. Bu sayede, kanamanın az tahmin edilmesi sebebiyle tedavide yaşanabilecek gecikmeler önlenebilecek, fazla tahmin edilmesi sebebiyle gereğinden çok tetkik, malzeme, ilaç ve iş gücü kaybının önüne geçilebilecektir. Sinyal sistemi ile akut oluşabilecek kanamalarda hızlı müdahale imkanı sağlanacaktır. Kanama takip pedi, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemde ve operasyon, yaralanma gibi kanama miktarının tespit edilmesini gerektirecek durumlarda kullanılabilecektir.

PAÜ ve Pamukkale Teknokent Yönetici A. Ş. ortaklığında başvurusu yapılan bir diğer patent ise bir roketin bölümlerini ayıran sistem olan "Bir Ayırıcı" isimli proje oldu.

Rektör Kutluhan: "Şehrimiz ile kurduğumuz sinerji sayesinde başarılarımız artarak devam edecektir"

Ödüllerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Yeni Ar-Ge fikirlerinin ortaya çıkması, milli teknolojilerin gelişmesi ve bunun ekonomimize bir katma değer olarak yansıması adına son derece önem arz etmektedir. Kurumların ve özel sektörün bu konuda teşvikleri ve üniversitelerimizin bilimsel çalışmaları, son yıllarda ülkemizde bu alanda atılan adımlara yenilerinin eklenmesine katkı sağlamaktadır. Pamukkale Üniversitesi Yönetimi ve Pamukkale Teknokent olarak ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşların yanında özel sektörden firmalarımız ile tahsis ettiğimiz sinerji, elde ettiğimiz başarıları bir üst noktaya çıkartacaktır. Şehrimizden aldığımız güç ile daha çok fikrin mülkiyet hakları da korunarak nihai ürüne dönüştürülmesi konusunda akademisyenlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Elde edilen başarıların Ar-Ge alanında çalışma gerçekleştiren tüm araştırmacı hoca ve öğrencilerimiz için bir motivasyon kaynağı olması temennisi ile ödül alan akademisyen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. "

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