PAÜ Hastanesinden İki Dernek Başkanı

Türkiye' de omurga hastalıkları ile ilgili bilgilerin arttırılması, uzmanlık dönemi ve sonrasında hekimlerin bu konuda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, bu amaçlara yönelik olarak kongre, kurs ve toplantılar düzenleme amacıyla 1990 yılında İzmir'de kurulan Türk Omurga Derneği'nin yeni...

Türkiye' de omurga hastalıkları ile ilgili bilgilerin arttırılması, uzmanlık dönemi ve sonrasında hekimlerin bu konuda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, bu amaçlara yönelik olarak kongre, kurs ve toplantılar düzenleme amacıyla 1990 yılında İzmir'de kurulan Türk Omurga Derneği'nin yeni dönem seçimleri yapıldı. Gerçekleşen genel kurul toplantısı sonucunda yeni dönem başkanı, alanında başarılı çalışmalara imza atan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Erdal Coşkun oldu.

Yeni görevinde kutlamaları kabul eden Prof. Dr. Coşkun, "Türk Omurga Derneği, bu alanda çalışan Beyin Cerrahisi ve Ortopedistleri ortak bir platformda buluşturmak amacıyla kuruldu. Yeni dönemde dünyada söz sahibi olan Türk hekimlerinin, omurga alanındaki ortak çalışma ve deneyimlerini tüm meslektaşlarımıza yaymayı, derneğimizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında dernek kurullarımız ve üyelerimiz ile birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Üroloji biliminin bir alt birimi olan Endoüroloji konusunda bilim adamları ve hekimleri bünyesinde toplayarak bu konunun Türkiye'de gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1988 yılında kurulan derneğin İstanbul'da gerçekleşen genel kurul toplantısı sonucunda yeni dönem Yönetim ve Denetleme kurulları seçildi. Dernek başkanlığına dernekte uzun yıllar önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay seçildi.

Yeni görevine ilişkin tebrikleri kabul eden Prof. Dr. Tuncay, "Endoüroloji Derneği 2021-2022 dönemi Dernek Başkanı seçilmemde bana destek olan tüm dernek üyelerine çok teşekkür ederim. Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bu değerli görevi en iyi şekilde sürdürmek için büyük bir özveriyle çalışacağız" dedi.

PAÜ Hastanesi yönetimi olarak biz de iki hocamızı da kutluyor başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre