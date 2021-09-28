PAÜ Hastaneleri'nde Yeni Mescit İbadete Açıldı

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın göreve gelmesinin ardından somut projeleri bir bir hayata geçiren PAÜ Yönetimi, aynı zamanda mevcut fiziki alanlarda da eksiklikleri giderek iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yalnızca Denizli'ye değil çevre illere ve Ege Bölgesi'ne de sağlık hizmeti veren PAÜ Hastanelerinde, son bir yıllık süreçte çok sayıda iyileştirme çalışmasına imza atıldı. Bu yenileme çalışmalarından biri de hastane bünyesindeki mescit bölümünde gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri bodrum katında, kadın ve erkeklerin tek girişten geçerek girebildiği, bölümleri yalnızca bir perde ile ayrılan hasta ve hasta yakınlarının ibadet etmeleri için kullandıkları mescit yeni yerinde ibadete açıldı.

Prof. Dr. Yüksel: "İbadetin güzelliğine yakışan bir ortam"

Yeni mescit ile ilgili olarak PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel PAÜ Hastanelerine gelen hasta ve hasta yakınları için, yalnızca tedavi ortamlarını ya da servisleri değil bulundukları tüm alanları en steril ve kullanıma en uygun şekilde dizayn etmeye devam ettiklerini hatırlatırken daha önce bodrum katında yer alan ve penceresi bulunmayan mescitte rutubet de koku sorunlarının ibaret için mescide giren hasta ve hasta yakınlarını rahatsız ettiğini ifade etti. Ek olarak, mescit binasını tedavi yapılan ünitelerden uzakta bir alana taşınmasının, mescitte ibadetlerini gerçekleştirecek kişilerin sağlığını korumak adına da önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yüksel, yeni mescidin hastane binasına bitişik bir noktada, kolaylıkla yürüme mesafesinde olduğunu söyledi. Hastanede, tüm alanlarda engelli bireylerin ulaşım konforunu sağlamayı hedeflediklerini, engelli bireylerin yine engelli rampalarını kullanarak yeni mescide ulaşım konusunda her hangi bir sıkıntı yaşamayacaklarının altını çizen Prof. Dr. Yüksel, yeni yerinde ibadete açılan mescidin içerisinde klima da bulunduğunu belirtti. Mescidin temizliği konusunda bir personelin görevlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Yüksel, mescit için ayrılan bölümlerin tamamen hastane ortamından izole bir alanda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Selçuk Yüksel, ibadetin güzelliğine yakışır bir ortam oluşturduklarını vurguladı.

Rektör Kutluhan: "Konforlu ve streil ortamları oluşturmak en başta gelen gayelerimizdendir"

Mescidin yeni yerinde ibadete açılması ile ilgili olarak PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz bir yıllık süreçte gerek yerleşkemizde, gerek ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarımızda gerekse şifa bulmak için üniversite hastanemize gelen hasta ve hasta yakınlarımız için hastanemiz bünyesinde iyileştirme, yenileme ve modernize etme çalışmalarını sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle yetkin akademik kadrosu, tedavi yöntemlerindeki deneyimi ve teknik imkanlarıyla, yalnızca Denizli için değil çevre illerden gelen hasta ve hasta yakınları için de tercih noktası olan Üniversite hastanemizin polikliniklerinden yataklı servislerine, sosyal alanlarından diğer tüm alanlarda konforlu ve streil ortamları oluşturmak en başta gelen gayelerimizdendir. Bu amaçla, hastane binamızın hemen yanına izole bir alana bir mescit oluşturmak, eski mescidimizin yetersizlikleri, tedavi yapılan alanlara yakınlığı, havalandırma imkanlarının kısıtlı olması gibi durumlar da göz önüne alındığında bir gereklilikti. Yeni mescidimizin hayırlı, yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum. "

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