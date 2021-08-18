Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak
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Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak Kaymakam Çorumluoğlu, "Patpata binip düğüne gitmenin anlamı yok" Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgede kullanılan ve halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracının amacı dışında kullanılmasına müsaade...

- Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak

Kaymakam Çorumluoğlu, "Patpata binip düğüne gitmenin anlamı yok"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgede kullanılan ve halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracının amacı dışında kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, son günlerde artan patpat kazaları ve amacı dışında kullanılmasına yönelik açıklamada bulundu. İnsanların canını korumak zorunda oldukları için cezai işlem uyguladıklarını belirten Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, "Jandarmaya da bildirdim, Valimiz de bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Patpat dediğimiz makinalar tarımsal araçlardır. Ama patpatın üzerine binip de düğüne gitmenin bir anlamı yok. Jandarma işte bunlara cezai işlem yapıyor. Cezai işlemden biz üzüntü duyuyoruz. Neden, orada karınca kararınca bir kilogram fındık toplayıp da, bunu 27 liraya satan vatandaşımıza ceza kestiğimiz zaman biz devlet olarak üzülüyoruz. O vatandaşın canını korumak için de ceza yazmak zorunda kalıyoruz. Kimse kusura bakmasın, ben jandarmaya da emniyete de talimatı verdim. Tarımsal amaçlar dışında kullanılan patpatlara ceza yazılıyor. Çünkü insanları biz korumak zorundayız" dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan kask uyarısı

Son günlerde Ereğli'de yaşanan motosiklet kazalarına değinen Kaymakam Çorumluoğlu, kask takımı ve hız limitine uyulması konusunda uyarılarda bulunarak şunları söyledi: "Ereğli'de son günlerde çok sayıda motosiklet kazaları olmaya başladı; Motosiklet kullanımında bir artış oldu. Bazen ben arabayla gidiyorum, o kadar hızlı gidiyorlar ki beni solluyorlar. Ben kendim de kullandım, çocukluğumuzdan beri motosiklete biniyoruz. Bunun tedbirlerini alıp yavaşça kullanmakta fayda var. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın burada olması ile trafikte ciddi bir yoğunlaşma var. Yollar ana baba günü. Ereğli'de motosiklet kullanımı, bisiklet kullanımı son derece arttı. Özellikle kask takımına, hız limitine uymamız gerekiyor. Bir de son zamanlarda sahilde görüyorum, yüksek sesle araçlarda müzik dinliyorlar. Millet sahilde kafasını dinliyor. Çimlerin üzerinde sandalyesinde otururken abartılı egzoz, yüksek sesle müziğe maruz kalıyor. Bir kişi orada müzik dinleyecek diye de bütün vatandaşı rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Bunların hepsini gerekli çalışması yapılması için emniyete yazdık. Vatandaşların bu konularda dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum.

Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak
Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak
Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak
Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak
Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak
Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak
Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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Amacı dışında kullanılan patpatlara ceza yazılacak - Haberler
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