Paşinyan yalanlarına yenisini ekledi: Türkiye Karabağ'a paralı asker yolladı
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Paşinyan yalanlarına yenisini ekledi: Türkiye Karabağ'a paralı asker yolladı

26.10.2020 18:54 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:04

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye iftira atmaktan geri kalmıyor. Paşinyan, bu kez Türkiye'nin bölgeye paralı asker yolladığı yalanına sarıldı.

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon karşısında adeta bozguna uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, konuk olduğu Hindistan kanalında bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a paralı asker yolladığı yalanına sarıldı.

"ATEŞKESİ ERMENİSTAN TARAFI BOZMADI"

Rusya'nın arabuluculuk çalışmaları kapsamında sağlanan ateşkese rağmen haydut Ermenistan'ın özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere saldırıları devam etmişti. Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Paşinyan ateşkesi Ermenistan tarafının bozmadığını iddia etti.

PAKİSTAN HAKKINDA DA ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaları da fırsata çevirmeye çalışan Paşinyan, Hindistan kanalında Pakistan hakkında da asılsız iddialarda bulunup işgal ettikleri Karabağ bölgesine Pakistan tarafından silahlı savaşçıların gönderildiğini söyledi.

Paşinyan yalanlarına yenisini ekledi: Türkiye Karabağ'a paralı asker yolladı

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Haber Yorumları (7)
OSMANİYELİ: Vatan için parayla savaşmayız paşo....satılmış pkk ile karıştırma bizi
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HAHAHHAHA: Ne şok yoyeceklerini sasirdilar.. Bunlar kime ne suc atiyorsa kesin kendileri yapiyolardir
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HELLFİRE: bu adam kafayımı yemiş ya ermeni haini
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