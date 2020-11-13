Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti

13.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:26
Paşinyan,

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ateşkes anlaşmasını neden imzaladığını anlattı. Paşinyan, "Birkaç saat içinde anlaşma metinini imzalamasaydım Hankendi'de binlerce asker esir düşecekti" dedi.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşmanın ardından vatandaşlarına hitaben bir mektup yazan Paşinyan, ateşkes metnini neden imzaladığını anlattı.

"BİNLERCE ASKER ESİR DÜŞECEKTİ"

Anlaşma metnini imzalamaması halinde Hankendi'de binlerce Ermeni askerin esir düşeceğini belirten Paşinyan, "Son gün Şuşa'da 50 askerimiz var diye bilgi geldi. Bende kendileri ile görüntülü konuşma talep ettim. Konuşma sırasında askerlerin Hankendi'de olduklarını gördüm" ifadelerini kullandı.

KADEMELİ OLARAK ÇEKİLECEKLER

27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalar son buldu. Azerbaycan, işgal edilen topraklarını bir bir geri almaya başlayınca Ermeniler çareyi teslim olmakta buldu. İmzalanan ateşkese göre Ermenistan'ın işgali altındaki Ağdam ili 20 Kasım'a, Kelbecer 15 Kasım'a, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek.

Paşinyan, 'teslim olma' anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Aksum Birce Akalay Didem Soydan Hazar Ergüçlü
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 22:26:23. #1.15#
title