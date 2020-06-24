Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı
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Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı

Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı.

Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı
24.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:47

Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı.

Pasinler Belediyesine ait kaplıca suları Sağlık Bakanlığı TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığına ait laboratuarının yapmış olduğu analizle suyun bir kez daha şifalı olduğunun tespiti yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama da bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "İlçemizde tarihi Pasinler Kaplıcalarımızın suyu şifa dağıtmaya devam ediyor. İş başına geldiğimizde ilk öncelikli olarak kaplıcalarımızın restorasyon çalışmaları yaparak, daha iyi hizmet anlayışıyla kaplıcalarımızı yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine açtık. Pasinler kaplıcalarımız bugün daha hijyen ve güler yüzlü hizmetiyle hizmet etmeye ve şifa dağıtmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Dölekli, kaplıcalarda yenileme çalışmalarının ardından kaplıcalar bölgesinde de peyzaj çalışması yaptıklarını anımsatarak, "Tarih boyu hizmet eden kaplıcalarımız dün olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerimize hizmet edecek. Sağlık Bakanlığımız tarafından da yapılan analizler sonucunda sularımız adeta kaynağından şifa çıkıyor. Onun içinde şifa arayan insanlarımızın şifa bulması için bizlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Başkan Dölekli, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Yaklaşık 630 yıllık tarihe sahip olan Büyük Kaplıca Dulkadiroğlu Şah Mehmet Bey ve Küçük Kaplıca ise Dulkadiroğlu Mirza Ali Bey tarafından ilçemizde kaplıca kültürünün gelişmesinde ön ayak olmuş ve ilçemizin termal merkezi olması yolunda büyük katkı sağlamıştır. 630 yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen kaplıca suyumuzun analizi ve kaplıca işletme ruhsatı bugüne kadar alınmamıştır. Göreve geldiğimizde ilçemiz için büyük bir eksiklik olan su analiz raporumuz ve işletme ruhsatımız bizim dönemimizde yapılan başvurumuzla alınmıştır.

Tarihi Pasinler Kaplıcalarımızın suyunu bir kez daha tescillendirmek için Sağlık Bakanlığına yaptırmak için gönderdiğimiz analizlerin sonucunda kaplıcalarımızın şifa kaynağı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda suyun kaynaktan çıkış sıcaklığının 38 derece, toplam mineralisyonunun ise 4583,989 mgm/lt. olan demir 3,02 mgm/lt., kalsiyum 184,47 mgm/lt. ve magnezyum 79,89 mgm/lt. zengin ve tuzlu su sodyum 1184,74mgm/lt., klorürü 1335,49 mgm/lt. özelliğinde olduğu yapılan tetkikler sonucunda ilgililerce tespiti yapılmıştır.

Şifa dağıtan kaplıcalarımız osteoartrit, fibromiyalji sendromu, yumuşak doku zedelenmeleri ve sporcu yaralanmaları gibi kas iskelet sisteminin non-inflamatuar hastalıklarının, güneş banyoları ile birleştirerek banyo uygulamaları şeklinde atopik dermatit gibi kaşıntılı ve psöriasis gibi döküntülü deri hastalıklarının, yüksek tuz içeriği nedeni ile mutlaka gözetim altında ve tuz kısıtlamalı kişilerde kullanımında koşuluyla içme uygulamaları şeklinde mide bağırsak sisteminin foksiyonel rahatsızlıklarının tamamlayıcı tedavisinde kullanılabilirliği yaptırdığımız analizlerde bir kez daha tespit edilmiştir."

Şifa dağıtan Pasinler Kaplıcalarının Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar arasına alınmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Dölekli, kararın ilçeye hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Adem Demirel Pasinler kaplıcalarının sağlık raporunu Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye takdim etti.

Tarihi Pasinler Kaplıcalarının Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlandığını belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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