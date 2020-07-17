Parmaklıklara sıkışan Somalili gence ne oldu? Somalili gencin arkadaşları ne yaptı? Somali uyruk bir kişi Ankara'da karşıdan karşıya geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı. 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlayan Somali uyruklu kişi uzun süre sıkıştığı yerde kalırken arkadaşlarının bu duruma tepkisi şaşırttı. Peki, parmaklıklara sıkışan Somalili gence ne oldu?

Ankara'da caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen Somalili bir genç demir parmaklıklara takıldı. Bariyerlere takılan gencin arkadaşlarının davranışı şaşkınlık yaratırken parmaklıklara sıkışan Somalili gence ne olduğu merak edildi. Peki, Somalili gencin arkadaşları ne yaptı?

SOMALİLİ GENCİN ARKADAŞLARI NE YAPTI?

Ankara'da, caddenin karşısına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlayan Somali uyruklu kişi, parmaklıklara sıkıştı. Arkadaşı ise onu orada bırakıp yollarına devam etti.

PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOMALİLİ GENCE NE OLDU?

Olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Etlik Caddesi Dışkapı Üst Geçidi altında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir kişi, caddenin diğer tarafına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi; ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı. Bacağını bir türlü kurtarmayan kişi, yardım çığlıkları atmaya başladı. Olayı gören taksi şoförü Nejdet Demir, polisi arayarak yardım çağırdı. Nejdet Demir daha sonra acı çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinlerinin de yardımıyla Somalili genci sıkıştığı yerden kurtardı.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, refüjde baygın yatan kişiyi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu arada aynı kişinin akşam 21.00 sıralarında da Çankırı Caddesi'nde bir otelin önünde alkolün tesiriyle hareketsiz yattığı ve kaldırıldığı hastaneden kısa süre önce taburcu edildiği belirlendi.