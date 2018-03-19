Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Belediyeyi Ziyaret Etti

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki heyet bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldikleri kentte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti.

Belediye girişinde çiçeklerle karşılanan Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ile beraberindeki heyet Başkan Kara'nın makamına geçti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'in 2023 yılında 115 bin nüfusa göre planlama yapıldığını ifade ederek, "Ancak 2001 yılından sonra 1 milyon insan Kilis üzerinden başka yerlere gidiyor. Bir anda, sokakları, caddeleri, parkları insanlarla dolup taşıyor. 90-10 bin insanın yaşadığı yere 1 milyon insanın girdiğini düşünün ne demek istediğimi tahmin edersiniz. Şu anda kent merkezinde 94 bin Suriyeli misafirimiz var. 138 bin Suriyeli var. Meşhur söz var, Halep oradaysa arşın burada diye, caddeye çıktığımız zaman karşınızdan gelen 5 kişiye sorun 3'ü Suriyelidir, 2'si de yerli halktır. Ayakta durmaya çalışırken sınırımızın Suriye tarafından DEAŞ tarafından bize 97 üzerinde üze atıldı. Doğrudan Kilis'te yaşayanların üzerine atıldı. 15 temmuz'la yaşamış ordumuz, cumhurbaşkanının talimatıyla operasyonunu başlayarak yenilmez denen DEAŞ terör örgütünü Fırat Kalkanı ile birlikte söküp attı. DEAŞ'lılar, Fransa'da, Paris'te, Belçika'da bomba patlatınca kızıl kıyamet koptu. Bizim başımıza 97 tane füze atıldı. Ordumuz bunları temizlendi. Tam toparlanırken, PKK/PYD tarafından sınır köylerimize tacizler başladı. Büyük yığınaklar yaptılar, silahların gölgesinde yaşamak zorunda kaldık. Zeytin Dalı Hareketi başlayınca bazı çevreler aman bu operasyon sınırlı olsun siviller zarar görmesin diye bağırmaya başladı. Eline silah alanlar sivildi, caddelerde, sokaklarda yürüyen Kilisli vatandaş sivil değil mi? Kilis halkının kafasına bombalar atılırken, yabancılar ses çıkarmadılar" dedi.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, Ecdadımız Çanakkale Geçilmez yapıştığını ifade ederek, "Çanakkale'de siperlerini terk etmeyen askerlerimiz şehadet şerbetini içti. Çanakkale geçilmez yaptı. Kilislilerde bugün bir buradayız, vatanımızın, milletimizin yanındayız. Vatanımızın müdafaası için ne gerekiyorsa onu yapacağız, diye dimdik durdular. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi bir hak sahibi vardır. O da hakkında vermem diyendir. Siz hakkınızı başkalarına teslim ederseniz sonunu da tahmin edebilirsiniz. Bazı yerlerde sınır sınıra, olan bir coğrafyada, yıllardır, katlıyamlar yapılıyor. Bazı kurumlar istatistikler tutarak, şu kadar insan öldü diye, son zamanlarda da yoruldular galiba artık istitastikte tutmuyorlar" diye konuştu. - KİLİS