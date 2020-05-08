Paris'te stüdyoya giren The Kites'in iki üyesi yaşadıklarını anlattı
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Paris'te stüdyoya giren The Kites'in iki üyesi yaşadıklarını anlattı

Paris'te stüdyoya giren The Kites'in iki üyesi yaşadıklarını anlattı
08.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:10

Yeni nesil sanatçıları müziksverlerle buluşturan performans video serisi Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan The Kites, birkaç ay önce Paris'te stüdyoya girmişti.

Yeni nesil sanatçıları müziksverlerle buluşturan performans video serisi Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan The Kites, birkaç ay önce Paris'te stüdyoya girmişti. Burada iki yeni şarkı kaydeden Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan The Kites'ın kayıt süreci ve Paris yolculuğunun da yer aldığı mini belgesel de yayınlandı.

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. En son Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu projede; Red Bull'un tam donanımlı müzik stüdyolarında kayıt yapma şansı yakalayan isim The Kites oldu.

"MÜZİĞİMİZİ İÇİMİZDEN GELDİĞİ GİBİ YAPTIK"

İlk albümü "Sunset Vibes" plak formatında kaydeden The Kites, ikinci stüdyo albümlerinden iki yeni şarkıyı Red Bull Müzik Stüdyoları'nın yer aldığı Paris'te kaydetti. İkili, "New Generation Jungle" ve "Breakdown Club" isimli şarkılarımızı, istediğimiz enstrümanlarla ve donanımla kaydetmek çok değerli" dedi. The Kites, "Projeye geçen yıl dahil olduk. Bu zamana kadar kimsenin etkisinde kalmadan müziğimizi içimizden geldiği gibi yaptık. Red Bull'un buna destek olması ise bizi çok sevindirdi" diye konuştu. The Kites'ın stüdyodaki kayıt süreci ve Paris macerasının anlatıldığı mini belgeseli 'Paris'te Funk Zamanı: The Kites' ise https://www.redbull.com/thekites adresinde yayınlandı.

FARKLI TARZLARI BULUŞTURUYOR

İstanbul'da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan 'The Kites', birçok türü bir uyum içinde derliyor. Funk, rock ve füzyonu parçalarının temeline koyduğu, Woodstock ruhunu caz hissiyatı ile harmanladığı belirtiliyor. Afrobeat'ten psikedelik rock'a kadar birçok müzik türünü sentezleyen bir tür ortaya çıkaran ikili, kısa sürede adından sıkça bahsettirmeyi başardı. The Kites, başta Red Bull Music Festival Istanbul olmak üzere birçok önemli etkinlikte sahne aldı.

MÜZİK MACERASI YAKINDA BAŞLIYOR

7 yıldır devam eden Red Bull Warm Up, bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, Rain Lab, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismi de ağırladı. Yeniden başlayacak olan Red Bull Warm Up'a dair tüm detayların çok yakında RedBull.com adresinde olacağı dile getirildi.


Kaynak: DHA

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