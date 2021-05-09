Paris'te çevreciler sokağa indi
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Paris'te çevreciler sokağa indi

Paris'te çevreciler sokağa indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin iklim politikasını protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin iklim politikasını protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydan'ında toplanan iklim aktivistleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin iklim politikasını protesto etmek amacı ile Opera Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Macron hükümetinin bilime aldırış etmediğini ve bilime karşı yanlış yol izlediğini iddia eden çevreciler, hükümetin iklim yasasına inanmadıklarını ve hükümetin kendilerini kandıramayacağını belirtti. Göstericiler, sık sık Macron'u istifa çağrısı yaparken, "Yaşanılacak bir dünya istiyoruz" sloganı attı.

"İklimsel ve sosyal bir başarısızlık"

Göstericiler protesto sırasında dağıttığı bildiride ise, "Sosyal adalet ve çevre el ele gider. Bunu, bir yıldan fazla bir süredir birleşen sendikalar ve çevre örgütlerinden oluşan bir kolektif ittifakı ile birlikte dile getiriyoruz. Emmanuel Macron'un beş yıllık döneminin son çevre metni olan İklim Yasası, iklimsel ve sosyal bir başarısızlık olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet ve çoğunluk tasarıyı zayıflattı ve Vatandaşın İklim Sözleşmesi tedbirlerinin milletvekilleri tarafından alınmasını engelledi" denildi.

Hükümetin ekolojik acil durumla yüzleşmeyi reddettiğini ifade eden göstericiler, hükümetin bu tutumunu kınamak ve gelecekteki zorluklar karşısında birleşmek için yürüdüklerini açıkladı.

Yürüyüşün ardından göstericiler, olaysız şekilde dağıldı.

(Tansu Sarıtaylı/ İHA)

Paris'te çevreciler sokağa indi
Paris'te çevreciler sokağa indi
Paris'te çevreciler sokağa indi
Paris'te çevreciler sokağa indi
Paris'te çevreciler sokağa indi
Paris'te çevreciler sokağa indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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