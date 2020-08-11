Paris'te 35 milyon euroya satılan terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset çıktı
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Paris'te 35 milyon euroya satılan terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in göbeğinde 35 milyon Euro'ya yeni alınan terk edilmiş bir malikanenin kilerinde 30 yıl önce öldüğü belirlenen bir kişinin cesedi bulundu.

Paris'te 35 milyon euroya satılan terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset çıktı
11.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:10

Fransa'nın başkenti Paris'in göbeğinde 35 milyon Euro'ya yeni alınan terk edilmiş bir malikanenin kilerinde 30 yıl önce öldüğü belirlenen bir kişinin cesedi bulundu.

Eski başbakanlık konutunun yakınlarındaki evde restorasyon çalışmalarına ara verilirken polis cinayet soruşturması başlattı.

2008'de ölen ünlü Fransız modacı Yves Saint Laurent'in evinin arkasında bulunan ve bir Hollanda şirketine ait olduğu belirtilen malikane, Ocak'ta 15 dakika süren bir açık artırmayla 35,1 milyon Euro'ya satılmıştı.

Evin yeni sahibi Jean-Bernard Lafonta açık artırmada, 30 yılı aşkın bir süredir boş duran, çatlamış duvarlarından sarmaşıkların çıktığı malikaneye rezerv fiyatın yaklaşık altı katını ödediği söyleniyor.

Fransız medyasına göre evde Şubat ayında, zaman geçirilmeden restorasyona girişildi ancak tespit yapmaya gelen ekip, kilerde çürümüş cesetle karşılaştı.

Malikane açık artırmayla satışa çıkmadan önce Twitter'da yağılan paylaşımlarda "2000 metrekarelik arazi üzerinde 30 yıldır terk edilmiş 1500 metrekarelik bir kompleks satılığa çıkıyor. Açık artırma başlangıç fiyatı 6 milyon euro" deniyordu.

'Cinayeti asla aydınlatamayabiliriz'

Polis, üzerindeki kimlikten cesedin Jean-Pierre Renaud adlı bir kişiye ait olduğunu belirledi. Cesette yapılan incelemede bazı kemiklerin kırık olduğu ve bıçak yaraları olduğu tespit edildi.

Polis, 30 yıl önce ölen Renaud'nun alkol problemi bulunan bir evsiz olduğunu açıkladı.

Renaud'nun ailesine haber verilirken cinayet soruşturması başlatıldı. Renaud'nun burada mı öldürüldüğü yoksa öldürüldükten sonra mı buraya getirildiği bilinmiyor.

Bir polis yetkilisi katilin de muhtemelen olduğunu belirterek "Cinayeti hiçbir zaman aydınlatamayabiliriz" dedi.

Evin yeni sahibi, restorasyona yazdan sonra devam edileceğini söyledi.

BBC
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