Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

17.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:35

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla Beşinci Ulusal İnsani Yardım Konferansı'nın kapanışına katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla Beşinci Ulusal İnsani Yardım Konferansı'nın kapanışına katıldı. Macron, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkmış oldu.

Covid-19 testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini 7 gün izole edeceğini ve çalışmaları uzaktan takip edeceğini açıklamıştı. Macron, Covid-19 testi pozitif çıktığından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Beşinci Ulusal İnsanı Yardım Konferansı'nın kapanışına katılan Macron, konuşmasını video konferans yoluyla Elysée Sarayı'ndan gerçekleştirdi. Konuştuğu süre boyunca maskesini çıkarmayan Macron, "Tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık bir yıl önce Ulusal İnsanı Yardım Konferansına katılmak için taahhüt vermiştim. Şu anki kısıtlamalarına rağmen, bu video konferans aracılığıyla görevimi yerine getirebildiğim için mutluyum" dedi.

Konferans'ta insanı yardım çalışanlarının korunması, iklim değişikliği, Covid-19'un uluslararası yardım üzerindeki etkisi, yaptırım rejimlerinin ve terörle mücadele önlemlerinin insanı yardım üzerindeki etkisi gibi konular ele alındı.

Macrob ile temasta olanlar kendilerini karantinaya aldı

Cumhurbaşkanı Macron'un testi pozitif çıkmasının ardından Başbakan Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Macron'un eşi Brigitte Macron Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi. Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Belçika Başkanı Alexander de Croo, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, İspanyol Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, önlem olarak kendilerini karantinaya aldıklarını açıkladı. - PARİS

Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Hakan Taşıyan Nilgün Belgün Defne Samyeli
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Fatih Terim Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 23:35:36. #1.15#
title