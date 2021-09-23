Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı

MASA ÖRTÜSÜNE SARINARAK ÇIKTI

Ama o bütün bunları görmezden geldi ve şaşırtan bir harekete imza attı. Dostlarıyla gittiği lüks restorana kırmızı- beyaz kıyafetiyle girip, restoranın masa örtülerine sarınarak çıktı. Şimdi herkes onun neden böyle davrandığını konuşuyor.

GÜNE BÖYLE BAŞLADI

Dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup olan Kathy Hilton, önceki güne, kızları Paris Hilton ve Nicky Hilton Rothschild ile birlikte katıldığı bir yardım etkinliğiyle başladı. 62 yaşındaki Kathy Hilton daha sonra yakın dostlarıyla buluşup Los Angeles'ın en gözde restoranlarından birinde akşam yemeği yedi.

KIRMIZI - BEYAZ ELBİSE

Real Housewives of Beverly Hills için kamera karşısına geçen Kathy Hilton, evinden çıkarken ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan kırmızı- beyaz kareli bir elbise giydi. Yardım etkinliğinde kızları Paris ve Nicky ile birlikte kamera karşısına geçtiğinde üzerinde o kıyafet vardı.

ARKADAŞI TAŞIDI

Akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştuğunda da yine aynı kıyafeti giyiyordu. Fakat restorandan çıkarken kelimenin tam anlamıyla masa örtüsüne sarınmıştı. Zaten kendisini görüntüleyen basın mensuplarından da bu gerçeği gizlemedi ve "Masa örtüsüne sarındığını" söyledi. O gün giydiği kırmızı- beyaz kıyafeti ise yakın arkadaşı Elliot Mintz taşıyordu.

ÜZERİNE BİR ŞEY DÖKÜLMÜŞ YA DA YIRTILMIŞ OLABİLİR

Herkes, restoran çıkışı arkadaşı Faye Resnick ile kolkola görüntülenen Kathy Hilton'un elbisesine ne olduğunu merak etti. Bazı kişiler kıyafetin üzerine herhangi bir yiyecek ya da içecek dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları da kıyafetin herhangi bir yerinin yırtılmış ya da sökülmüş olabileceğini savundu. Bu konuda ne Kathy Hilton ne de sözcüsü herhangi bir açıklama yaptı.

'MASA ÖRTÜSÜNÜ, ELBİSESİNDEN DAHA ÇOK BEĞENMİŞ OLABİLİR'

Fakat sosyal medyada ve konunun yer aldığı magazin sitelerinde Kathy Hilton'un restoranın masa örtüsüne sarınmasıyla ilgili olarak esprili yorumlar da yapıldı. Bir kullanıcı "Kathy, restoranın masa örtüsünün kendi kıyafetinden daha güzel göründüğünü anlamış olabilir" diye yorum yaptı. Bir başkası da "İstese asistanını gönderip kendisi için yeni bir kıyafet getirtebilirdi" diyerek görüşünü bildirdi. Bazı kullanıcılar da "Onun yaşında insanın başına her tür kaza gelebilir" diyerek Kathy Hilton'ın beklenmedik bir kazanın kurbanı olabileceğini ileri sürdü.

Hürriyet - Magazin Haberleri