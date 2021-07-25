PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ
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PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'deki 460 su sporu merkezinin yarısından fazlasına sahip olan Antalya, heyecan arayan tatilcileri adrenalin dolu aktivitelerle buluşturuyor.

TÜRKİYE'deki 460 su sporu merkezinin yarısından fazlasına sahip olan Antalya, heyecan arayan tatilcileri adrenalin dolu aktivitelerle buluşturuyor. Tatilciler su sporları arasında en çok 'deniz paraşütü' olarak da bilinen 'parasailing'i tercih ediyor. İşletmecilerin 'su sporlarının kralı' dediği parasailingin 15 dakikası, 300 ile 600 TL arasında fiyatlandırılıyor.

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlıyor. Kente gelen tatilciler, tarihi ve turistik mekanların yanı sıra, deniz, kum ve güneş için çoğunlukla sahilleri tercih ediyor. 640 kilometrelik sahil bandına sahip Antalya'da 285 su sporu merkezi bulunuyor. Türkiye genelinde 460 su sporu merkezinin yarısından fazlasına sahip olan kentte, yerli ve yabancı tatilciler heyecan dolu aktivitelerle tatil yaparken, unutulmaz anılar biriktiriyor.

Jet ski ve deniz muzunun yanı sıra parasailing olarak bilinen deniz paraşütü en çok tercih edilen deniz araçları arasında yer alıyor. Güçlü motora sahip sürat teknesine kalın halatla bağlanan paraşüte güvenlik önlemleri alınarak bindirilen turistler, 150 metre yükseklikte uçmanın keyfini sürüyor. Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, spor merkezlerine ilgi gösteriyor. Sahilde hizmet veren 3 su sporu merkezinde, sezonda ortalama 10 bin tatilci pasailing tercih ediyor.

EN ÇOK PARASAILING TERCİH EDİLİYOR

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Müdürü Cüneyt Koşu, su sporu merkezlerinin büyük ilgi gördüğünden söz etti. Türkiye'deki su sporları merkezlerinin yarısından fazlasının Antalya'da olduğunu belirten Koşu, bu merkezlerin her yıl çok ciddi denetimlerden geçtiğini söyledi. Su sporu denilince akla ilk olarak deniz paraşütünün geldiğini belirten Koşu, Deniz aracına halatla bağlanan paraşüt yani parasailing çok ilgi görüyor. 150 metre havada insanlar hem denizi hem karayı görebiliyor. Heyecanlı anlar yaşıyorlar. Onun dışında jet skiler, diğer şişme grupları da ilgi görüyor ve tüm bu merkezler sık sık denetleniyor dedi.

HAVA DURUMU ANİDEN KÖTÜYE DÖNMEDİĞİ SÜRECE TAM GÜVENLİ

Konyaaltı Sahili'nde su sporları merkezi işleten Fevzi Büyükakşit, hizmette önceliklerinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliği sağlandıktan sonra eğlenceli aktivitelerin tercih edilebildiğini belirten Büyükakşit, En çok deniz paraşütü ilgi çekiyor. Açık bir paraşütle özel bir ip sayesinde tekneye bağlı. Tatilci, tekneden havaya açılıp tekneye iniyor. En fazla 150 metre açabiliyoruz. Güvenlik sınırı bu. Çok güvenli bir araç. Diyelim ki motor arızası oldu. Açıkta yavaş yavaş suya indirebiliriz. Can yelekleri olduğu için denize inmek de güvenli. Sezonda sadece bizim merkezimize 3 bin civarı tatilci geliyor dedi.

Ayrıca, 15 dakikası 300-600 TL arasında kiralanan deniz paraşütünü tercih eden tatilcilere bir de geniş açılı kamera veriliyor. Tatilciler, bu kamera sayesinde havada yaşadıkları heyecan dolu dakikaları kaydedebiliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ
PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ
PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ
PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ
PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ
PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ
PARASAİLİNGE TATİLCİ İLGİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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