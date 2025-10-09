Kpss önlisans sınavına giren adayların yoğun ilgisiyle karşılaşılan kontenjanlar için rekabet oldukça yüksek geçti. Paramedik alımlarında bu yıl da yüksek puanlar dikkat çekti. Özellikle büyük şehirlerde görev yapmak isteyen adayların çok daha yüksek puanlarla tercih yaptığı gözlemlendi. Bu durum, her yıl artan başvuru sayısı nedeniyle taban puanların yükselmesine neden oldu. Paramedik taban puanları 2025 kaç, paramedik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

2025 YILI PARAMEDİK TABAN PUANLARI

2025 yılı paramedik atamalarında taban puanlar ortalama olarak 86-90 puan aralığında şekillendi. En düşük atama puanı 86,58 olarak açıklanırken, bazı illerde 100 tam puanla atama yapıldığı dikkat çekti. Bu farklılığın temel sebebi ise kontenjan sayılarının illere göre değişmesi ve bazı bölgelerin adaylar tarafından daha az tercih edilmesi oldu.

Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer alan acil sağlık istasyonlarında taban puanlar daha düşük seviyelerde kalırken, büyükşehirlerde görev almak isteyenlerin çok daha yüksek puanlara ihtiyaç duyduğu görüldü. Bu durum, adayların tercih stratejilerini belirlerken dikkat etmeleri gereken önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

ALIM İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Paramedik adaylarının merakla beklediği konulardan biri de 2025 yılı için yapılacak yeni alım ilanlarının ne zaman yayımlanacağı. Sağlık Bakanlığı'nın yıl içerisinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı planladığı ve bu kadronun önemli bir bölümünü paramediklerin oluşturacağı belirtiliyor.

Yetkililerden gelen kulis bilgilerine göre, paramedik alım ilanlarının 2025 yılının ikinci yarısında, özellikle Eylül ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor. Bu tarihten önce de ek alım ihtiyacına bağlı olarak küçük çaplı ilanlar yayımlanabileceği ifade ediliyor. Adayların bu süreçte ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Paramedik kadrolarına başvurmak isteyen adayların öncelikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım programlarından mezun olmaları gerekiyor. Bununla birlikte 2024 veya 2025 KPSS önlisans oturumuna girmiş ve yeterli puanı almış olmaları şart.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartlara uygunluk, görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmaması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınması da başvuru için zorunlu kriterler arasında yer alıyor. Bu şartları sağlayan adaylar tercih döneminde ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

PUAN YARIŞINDA DENGELİ STRATEJİ ÖNEMLİ

Her yıl kontenjan sayıları ile başvuru sayıları arasındaki fark nedeniyle paramedik alımlarında taban puanlar sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca puanlarına güvenmek yerine tercih listelerini stratejik biçimde hazırlamaları büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, sadece büyük şehirleri değil, taşra ve kırsal bölgelerdeki kadroları da listeye ekleyen adayların atama şanslarının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Bu sayede hem yerleşme ihtimali artıyor hem de mesleğe daha erken başlama fırsatı yakalanabiliyor.

Sağlık alanında artan ihtiyaç nedeniyle 2025 yılında paramedik kadrolarında önemli sayıda artış bekleniyor. Özellikle ambulans hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla paramedik istihdamının öncelikli hale getirileceği öngörülüyor.

Bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda paramedik atama puanlarının daha da yükselebileceği ve rekabetin devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. Adayların şimdiden hem KPSS çalışmalarına hem de tercih planlamalarına odaklanmaları öneriliyor.

Paramedik olmak isteyen binlerce genç için 2025 yılı oldukça kritik bir yıl olacak. Açıklanan taban puanlar, adaylara hedef belirlemede önemli bir kılavuz sunuyor. Yeni alım ilanlarının ise yılın ikinci yarısında yayımlanması bekleniyor.

Bu süreçte adayların hem sınav hazırlıklarını sürdürmeleri hem de güncel duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor. Sağlık sektöründe görev almak isteyen paramedik adayları için 2025 yılı yoğun rekabetin yaşanacağı, ancak başarılı olanlar için önemli fırsatlar sunan bir dönem olarak öne çıkıyor.