Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu: "Tarihimizdeki ilk madalyayı alacağımıza inanıyoruz"
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Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu: "Tarihimizdeki ilk madalyayı alacağımıza inanıyoruz"

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli yüzücü Beytullah Eroğlu, Türkiye'nin yüzmede oyunlardaki ilk madalyasını almak istediklerini söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli yüzücü Beytullah Eroğlu, Türkiye'nin yüzmede oyunlardaki ilk madalyasını almak istediklerini söyledi.

Beytullah Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beş yıldan beri bu an için çalışıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Takım olarak hazır olduğumuza da inanıyoruz. Öz güvenimiz yüksek şekilde Tokyo 2020'ye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcuların 13 madalya ile rekor kırdığını ve kendilerinin bu rekoru geçmek istediklerini aktaran Beytullah, şöyle konuştu:

"Burada devletimize, spor bakanlığımıza, federasyonumuza ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Çünkü tam destekle hazırlandık, neredeyse hiçbir eksiğimiz yok denecek şekilde hazırız. Olimpiyatlar ile paralimpik oyunları arasında tatlı bir rekabet görüyorum. Geçmeyi ben düşünüyorum, yüzme olarak da tarihimizde hiç madalya almadık. Tarihimizdeki ilk madalyayı alacağımıza da inanıyoruz."

"Bir yıl ertelenmesini avantaja çevirdik"

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenmesinin kendileri için avantaj olduğunun altını çizen milli yüzücü, "Oraya giden bütün sporcular madalyayı hedefliyor. Biz de bu hedefle gidiyoruz. Paralimpik oyunlarında bayrağımızı dalgalandırmak bizi çok heyecanlandırıyor. Bu uğurda 5 yıl çalıştık. Bir yıl ertelenmesini avantaja çevirdik. Daha çok çalışarak rakiplerimizin önüne geçmeye çalıştık. Ben de kendime güveniyorum. Sizlerden dua bekliyorum. İnşallah elimizden geleni değil, fazlasını yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hazırlık sürecinde devletin desteğini her an hissettiklerini dile getiren Beytullah Eroğlu, "Japonya'ya daha önce gittik ve 15 gün kamp yaptık. Orayı az çok biliyorduk. İklim şartlarına göre kamplarımızı burada da ayarladık. Zorlanacağımızı sanmıyorum, Japon halkı bize duyarlı ve ilgili. Saygılı bir halk. Güzel ve keyifli bir paralimpik oyunları geçireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu: 'Tarihimizdeki ilk madalyayı alacağımıza inanıyoruz'
Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu: 'Tarihimizdeki ilk madalyayı alacağımıza inanıyoruz'
Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu: 'Tarihimizdeki ilk madalyayı alacağımıza inanıyoruz'
Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu: 'Tarihimizdeki ilk madalyayı alacağımıza inanıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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