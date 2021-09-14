PARA DOLU CÜZDAN SAHİBİNE ULAŞTIRILDI Düzce Belediyesi Ulaşım A. Ş. toplu taşıma araçlarında bir vatandaşın cüzdanını kaybetmesi üzerine harekete geçen İhbar hattı ekibi, şoföre anında bilgi vererek cüzdanın bulunmasını sağladı. Para dolu cüzdanı teslim alan vatandaş, Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Ulaşım A. Ş. Operasyon Merkezine gelen ihbar ile harekete geçen ekipler, Çamköy- Pazaryeri hattında son durağa gitmekte olan şoför Haldun Seyis'i önce mesajla ardından da telefon ile arayarak bilgi verdi. Araçta cüzdan düşürüldüğünün haberinin verilmesi üzerine aracı kontrol eden Seyis, kaybolan cüzdanı bularak Operasyon Merkezine götürdü.

İHBAR HATTI VE OPERASYON MERKEZİNİN DUYARLILIĞI

Şehir merkezine kredi borcunu ödemek için yolcu olarak otobüse binen Hüseyin Kaçmaz, araçtan indikten sonra cüzdanının olmadığını fark ederek kızını aradı. Kızının Düzce Belediyesi Ulaşım İhbar Hattı olan 0532 170 76 81 numarayı aramasıyla Operasyon Merkezi anında duruma müdahale ederek cüzdanın bulunmasını sağladı.

Düzce Ulaşım A. Ş. Operasyon Merkezine davet edilen Kaçmaz, sürücüye cüzdanın teyit amacı ile içerisinde nelerin olduğu soruldu. Cüzdanın içerisinde 4 bin 500 TL para olduğunu ehliyet, kimlik ve kredi kartları olduğunu belirtti. Ardından cüzdanını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'a cüzdanı teslim edildi.

BELEDİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Cüzdanı bulan Düzce Ulaşım A. Ş. şoförlerinden Haldun Seyis, " Çamköy-Pazaryeri 27 nolu hatta son durağıma gelirken cihazıma 'Cüzdan düşmüştür' diye mesaj geldi. Durağa yaklaşırken otobüs denetimden aradılar. Aracımı park edip cüzdanı buldum. Cüzdanı otobüs denetim müdürümüze teslim ettim" diye konuştu.

Cüzdanı bulunan Hüseyin Kaçmaz ise Düzce Belediyesine teşekkür ederek, " Düzce Belediyesinden çalışan arkadaşımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun cüzdanımızı teslim ettiler. Kızım belediyemizi arayarak cüzdanın düştüğünü söyledi. Cüzdanımda bankaya olan kredi borcum olan 4 bin 500 TL vardı. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin " ifadelerini kullandı.

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