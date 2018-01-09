Par: "Mhp, AK Parti'nin Yanında Olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) boş bulunan Bigadiç ve Erdek ilçe başkanlıklarına genel merkez tarafından tayinler yapıldı. Savaştepe ilçe başkanı değişmezken, yönetim kurulu üyeleri yenilendi.

Boş bulunan Bigadiç, Erdek ve Savaştepe ilçe başkanlıkları ile yönetim kurulu üyeleri İl Başkanı Suat Par tarafından açıklandı. MHP Genel Merkezinin parti tüzüğünün 52 ve 54. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Bigadiç MHP İlçe Başkanlığına Emine Aygül, Erdek MHP İlçe Başkanlığına Fatih Bağcı ve Savaştepe MHP ilçe Başkanlığına Osman Zengin getirildi. İl binasında yapılan tören ile yeni ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri basına tanıtıldı.

İl Başkanı Suat Par, "19 Temmuz 2017 tarihinde genel merkezimiz tarafından görevden alınan 2 ilçemiz Bigadiç ve Erdek ilçelerine yeni tayin yapılırken, Savaştepe ilçesinde bulunan ilçe başkanı aynı kalarak yönetim kurulu yenilendi. 2019 seçimlerinde MHP'nin başarılı olacağı yıl olacaktır. Liderimizin duruşu devletçi duruştur. ve devletin yanında duracağız. 16 referandumda oluşan birlik beraberlik ruhunu devam ettireceğiz. 7 Ağustos Yenikapı ruhunu devam ettireceğiz. CHP ve genel başkanımızın deyimiyle ipsiz sapsızlarla bloklaşma ve ittifak varsa, MHP de, AKP ile 16 Nisan referandumu ruhu ve 7 Ağustos Yenikapı ruhuna uygun davranacaktır. Ülkemizin beka problemi ortadan kalkıncaya kadar devletimizin yanında olacağımızı bir daha beyan ediyoruz. Buradan bakıldığında biz artık haklı olmaktan bıktık. Herkes zamanında ülkücü hareketi anlamalı ve buna göre değerlendirmeli" şeklinde konuştu. - BALIKESİR