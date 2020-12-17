Papatya Sözleri! Papatya ile ilgili en güzel 100 söz

Papatya Sözleri! ve Papatya ile ilgili sözler yazımızda papatya ile ilgili en güzel 100 söz, en güzel papatya sözleri, anlamlı papatya ile ilgili sözler ve papatya mesajları burada! İşte 2021 papatya sözleri, en güzel 100 söz

Papatya Sözleri! ve Papatya ile ilgili sözler içeriğimizde güzel sözler ile adeta papatya kokulu sözler ifade edebilir, papatyaların neşe ve dinginlik müjdeleyen anlarını da kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz bu özel sözler papatyalarla ilgili sözler gibi görünseler de çok daha ötesinde anlam taşımakta ve kendinizi ifade edebilmenizin bir sembolü haline dönüşmektedirler. İşte Papatya Sözleri! Papatya ile ilgili en güzel 100 söz

PAPATYA SÖZLERİ

Bir kırgın papatyayı yaşama döndürmek için sadece ona seni seviyorum demek yeterli.

Papatyalardan bir gelecek düşlemiştim, tıpkı onların başında geldiği gibi herkes kopardı yapraklarını.

Papatya Sözleri!

Papatyalar dökülsün her yanına, sen geçerken yollardan.

Papatyanın kokusu kadar hayallerim, etkili ama çabucak geçen.

Papatya Sözleri!

Sana güllerden dolu bir çiçek buketi yapmayacağım sevgilim, güller solar ancak saçına takacağın papatyalar gülüşünle birlikte her zaman yeniden açarlar.

Papatya kokusu gelip geçer sevgilim, bir papatya kokusu kadardı bizim de sevgimiz.

Papatya Sözleri!

Sensiz mutlu olmanın nasıl olacağını hiç beceremiyorum? Nasıl ki baharlar papatyasız olamıyorsa, ben de sen olmadan mutlu olamamam canım sevgilim benim.

Senin için topladığım papatyaları hiçbir zaman sana veremedim sevgilim. Çünkü en güzelinin yüzünde olduğunu gördüm.

Papatya Sözleri!

Papatya fallarına inanırdım eskiden, şimdi büyüdüm ve hiç papatyam kalmadı bahçelerimde.

Nereye gidersen git papatyalar bitecek oralarda. Senin yanında, bastığın toprakta ve soluduğun havada olacaklar. Papatyalar sana her zaman gülümseme ve mutluluk getirecek, çünkü sen hep onları kıskandıracaksın.

Papatya Sözleri!

Bahar geldiğinde papatyalar nasıl açıyorsa, ben de seni gördüğümde işte öyle mutlu oluyorum.

Hangi çiçekle anlatsam sana sevgimi? Gül desem sanki çok iddialı olur. Menekşe desem kokusuz olur. Lale desem çok kendini beğenmiş olur. Papatyalar desem, işte tam sevgimi anlatırım. Çünkü papatyalar hem kırılgan hem de güzeldirler.

Papatya Sözleri!

Eğer bir gün kavuşursak sevgilim, işte o zaman açacak tüm papatyalar.

İnanmıyorum papatya fallarına ama buluyorum her sefer seni papatya tarlalarında.

Papatya Sözleri!

Merakla okuduğun kitabın arasından solmuş bir papatya bulmaya benziyor seni sevmek. Bir anda karşına çıktığında duygulanıyorsun ve onu özenle daha da çok seviyorsun.

Gülüşün ile papatyalar açıyor. Demek ki bahar geldiği için değil.

Papatya Sözleri!

Papatya kokan ellerini özledim, her zaman etrafa papatyaların saçıldığı yürüyüşünü özledim. Anlayacağın kışın bitmesini bekliyor ve papatyaların her yerde görülmesini istiyorum.

Kaldırımlar arasında çıkan papatyalar gibidir hayat bazen, tüm zorluklara rağmen yine de bir güzellik ortaya çıkabilir.

Papatya Sözleri!

Uçurumun kenarında açmış bir papatya gibi yaşamak, tüm tehlikelere karşı büyük bir güzellik ile bakıyorsun etrafa.

Papatyanın son yaprağı seni sevmiyorum çıktığında ne yapmalı? Hiç kızmamalı. Daha pek çok papatya var.

Papatya Sözleri!

Sabahları güne papatyalar dolu düşler ile uyandım. Sen vardın tüm düşlerimde ve papatyalar arasında dolaşıyordun. Ne kadar güzeldin o beyazlıklar içinde.

Papatyaların falları olur da duyguları olmaz mı? Papatyaları konuşturmak istersen fal bakmaktan çok onları koklamayı denemelisin.

Papatya Sözleri!

Birden sarılırım sana, ellerimiz kavuşur aynı göğün altında. Ansızın her şey donar, silikleşir ve ben dünyadan apayrı bir yerlere giderim. Açmaya başlar içimde hemen papatyalar.



Sanma sakın aşkın akıl ile olacağını. Papatyalar ki her zaman akıllıdır ama yapraklarını kopartmaktan hiçbir zaman vazgeçmezler.

Papatya Sözleri!

En çabuk papatyalar solar.



Nasıl da kandırdınız beni canım papatyalar? Hani beni seviyordu, hani benim için deli oluyordu? Nasıl da inandım size!

Papatya solar ve kırlar harap olur. Ama bir dahaki baharda tekrar açar papatyalar, işte o zaman anlarsın her gidişin bir de dönüşü olduğunu.



Papatya Sözleri!

PAPATYA İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir papatya mı olmak isterdim? Evet isterdim, çünkü beni kopardığında en azından senin elinde olurdum.

Sen güldüğünde parıldar dişlerin papatyaların beyazlığında. Niçin kalmaz hiçbir zaman senin varlığın, benim yanımda?



Papatya Sözleri!

Aşk bir papatya gibidir, her zaman kırılgandır ama her zaman da güzeldir.

Gözlerim kapalı bekliyorum bir sonbahar akşamında kırlarda. Ne zaman tekrar açacak papatyalar, daha çok var mı onların açılmasına?



Papatya Sözleri!

Yaşamı anlamlı kılmak papatya toplamak gibidir. Topladıkça her zaman daha fazlasını istersin ama bir bakmışsın daha önce topladıkların solmaya başlamış.

Bakma sen papatyaların incecik olduklarına. Hiçbir zaman koparılmazlar köklerinden.



Papatyalar her zaman böyleydi. Her bahar açarlar ve bilinmez eller tarafından koparılırlardı. Kötü insanlar değildi onları koparan, sadece papatyalara değer vermeyen insanlardı.

Seven insan her zaman papatyalarda sevgilisini görür. Bu yüzden hiç ayrılmıyorum sevgilim çiçekçi vitrinlerinden.



Papatyaları gösterip benim hayatımdaki tek mutluluk demekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden.

Papatyalardan fal bakmak kötülük değil, asıl kötülük papatya falı dahi bakamayacak kadar kalplerinin taş tutmuş olmasında.



Hiçbir zaman mükemmel olmak istemedim. Her zaman bir dağ başındaki tek başına kalmış papatya olmayı seçtim. Her zaman güçsüz ama bir o kadar da özgür olabilmeyi.