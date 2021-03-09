Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti
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Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti

09.03.2021 08:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:03

Papa Francis'in tarihi Irak ziyaretinde yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Üst düzey bir yöneticinin verdiği bilgiye göre, Irak'ın en yüksek Sünni dinî otoritesi Şeyh Ahmet Hassan et-Taha, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa ile görüşmeyi reddetti. Cumhurbaşkanı Berham Salihi de aracı olmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Papa Francis'in Irak ziyareti ve bu gezide yaşananların yankıları devam ediyor. Tarihî ziyarette Bağdat'ta yaşanan çok özel bir gelişmenin detaylarına ulaşıldı. Iraklı bir üst düzey yönetici, Şeyh Ahmet Hassan et-Taha'nın ziyaret öncesi yapılan bütün görüşme ve davetlere rağmen Papa ile yan yana gelme teklifini reddettiğini söyledi.

"KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİYLE GÖRÜŞMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Iraklı yetkili yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Tertip komitesi, Papa gezisi öncesi Irak'ın en yüksek dinî otoritesi olan Reis el-Mücemma el-Fıkhi es-Sünniy (Diyanet İşleri Başkanlığı) Başkanı olan Şeyh Ahmet Hassan et-Taha'yı aradı. Papa'nın temasları ile ilgili program hazırladıklarını ve Papa ile Şeyh arasında da bir görüşmenin yapılmasını planladıklarını söyledi.

Şeyh Ahmet bu teklifi tereddütsüz reddetti. Katoliklerin Ruhani lideri ile görüşmeyeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Şeyhi doğrudan aradı ve en azından Cumhurbaşkanlığındaki karşılamada protokolde yer almasını rica etti. Salihi, bu görüşmede Şeyh Ahmet'e Irak'ta bulunan tüm din temsilcilerinin Saraydaki görüşmeye katılacağını ve kendisinin de katılmasını istediklerini iletti.

Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti

"MEKKE VE MEDİNE'NİN YERİNE YENİ BİR DİNİ MERKEZ İNŞASI İÇİN GELDİ"

Şeyh Ahmet Hassan et-Taha, Cumhurbaşkanı'na verdiği cevapta, Papa buraya Mekke ve Medine'nin yerine yeni bir dinî merkez inşası için geldi. Nasiriye-ur, bu dinin merkezi hâline getirilecek ve halkımızı yanlış bilgilerle aldatılacak. İbrahimi dinler, dinlerarası diyalog, barış ve kardeşlik temalarının ardında bu niyet saklı. Ben bu ziyaretin fitne ekme amaçlı olduğuna inanıyorum' sözleriyle Papa ile görüşmeyeceğini Cumhurbaşkanı Berham Salihi'ye de tekrar etti.

TAHRAN ETKİSİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Şeyh Ahmet Irak'ta en yüksek Sünni otorite olan Reis el-Mücemma el-Fıkhi es-Sünniy'in başkanlığından önce de Maliki yönetimine sert eleştirileri ile bilinen bir isim. Özellikle Maliki döneminde Irak'ta her geçen gün artan Tahran etkisini eleştirmiş ve ülkenin ABD işgali ile birlikte İran'ın da siyasî ve dinî tasallutu altına alındığı yönünde yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmuştu.

Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti

PAPA "IRAK'A HAC İÇİN GELDİM" DEMİŞTİ

Katoliklerin tarihinde ilk defa Irak'ı ziyaret eden Papa olan Franciscus, Bağdat'a indiği ilk dakikalarda "Irak'a hac için geldim" ifadelerini kullandı. Türkiye gazetesinin haberine göre Bağdat'ta en- Necat Kilisesi'ne giden ve ayin yapan Papa'nın ikinci ziyaret ve ayin noktası Hazreti İbrahim'in doğduğu Zikar (Nasiriye) Ur antik şehri oldu.

Papa daha sonra Musul- Havuş el-Bayia ve Erbil-Hariri Stadyumunda da birer ayin düzenledi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Irak Milletvekili Erşat Salihi de "Papa'nın gezisi Ur merkezli yeni bir özerk bölge planının parçası" değerlendirmesinde bulunmuştu. Erşat Salihi, Musul şehri sınırları içerisinde ilan edilecek bölgeye Ninova Hristiyan Özerk Bölgesi isminin verileceğini ve ABD-NATO tarafından güvenliğinin sağlanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti

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Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum
Haber Yorumları (9)
RESUL: Bu ziyarete gelen şahış neden bizim görevliler gibi maske takmıyor ? Güya kendini Allah yoluna adamış ama devletimizin koyduğu yasaklarını çiğneyip halkımıza da saygısızlık yapıyor. Yolda yalnız yürüyen bir vatandaşımız olsa psikolojik baskıdan, cezadan çoktan bitirmişlerdi..
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SEPTİKKAFA: OLMASI GEREKEN DE BU DİYE DÜŞÜNÜYORUM
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ZXY: Hz.Ibrahim Şanlıurfa da doğmuş.Nasiriye nerden çıktı.
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