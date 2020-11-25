Pankek (Krep) tarifi, yapımı ve malzemeleri

Bu tarif sabahın erken saatlerinde fazla düşünmeyi gerektirmez ve tadı harikadır! Peki Pankek (Krep) tarifi, yapımı ve malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca yapabileceğiniz Pankek (Krep) tarifi, yapımı ve malzemeleri...

Bu tarif sabahın erken saatlerinde fazla düşünmeyi gerektirmez ve tadı harikadır! Pankek Türk kültüründe akıtma ya da krep olarak bilinen hamur işinin biraz daha kalını ve kahvaltıların yıldızıdır. Peynirli, zeytin ezmeli tuzlu çeşitleri yapılabileceği gibi çikolata kremalı ve meyveli çeşitlerini de aynı tarifle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Hazırlık: 5 dakika

Pişirmek: 15 dakika

Toplam: 20 dakika

Porsiyon: 4

PANKEK(KREP) TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı çok amaçlı un (kaşıkla ve düzleştirilmiş)

2 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, eritilmiş veya bitkisel yağ

1 büyük yumurta

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

Tereyağı, akçaağaç şurubu, şekerleme şekeri, bal, reçel, reçel, tatlandırılmış çırpılmış krema veya çikolata şurubu gibi çeşitli soslar

PANKEK(KREP)TARİFİ NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye kadar önceden ısıtın; pişmiş krepleri fırında sıcak tutmak için bir fırın tepsisine veya ısıya dayanıklı bir tabağa hazır bulundurun. Küçük bir kapta un, şeker, kabartma tozu ve tuzu çırpın; bir kenara koyun.

Orta boy bir kapta süt, tereyağı (veya sıvı yağ) ve yumurtayı çırpın. Kuru malzemeleri süt karışımına ekleyin; sadece nemlenene kadar çırpın (fazla karıştırmayın; birkaç küçük topak iyidir).

Orta boy bir tavayı (yapışmaz veya dökme demir) veya ızgarayı ısıtın. Bir yaprak kağıt havluyu ikiye katlayın ve yağla nemlendirin; tavayı yağlı kağıt havluyla dikkatlice ovalayın.

Her gözleme için, 2 ila 3 çorba kaşığı hamurunu tavaya koyun, kaşığın arkasını kullanarak hamuru yuvarlak şeklinde dağıtın (büyük bir tavaya 2 ila 3 yemek kaşığı sığdırabilmelisiniz).

Kreplerin yüzeyinde kabarcıklar oluşana ve birkaçı patlayana kadar 1-2 dakika pişirin. İnce bir spatula ile dikkatlice çevirin ve alt taraf kızarana kadar 1-2 dakika daha pişirin. Bir fırın tepsisine veya tabağa aktarın; alüminyum folyo ile hafifçe örtün ve fırında sıcak tutun. Daha fazla yağ ve kalan hamur ile devam edin. (12 ila 15 krep alacaksınız.) İstenilen malzemelerle sıcak servis yapın.

Gözleme Varyasyonları

KELEBEK: 1. adımda, kuru karışıma 1/2 çay kaşığı karbonat ekleyin. 2. adımda sütü az yağlı ayranla değiştirin.

YOĞURT: 1. adımda, kuru karışıma 1/2 çay kaşığı karbonat ekleyin. 2. adımda sütü 2/3 su bardağı sade az yağlı yoğurt ve 1/3 su bardağı süt ile değiştirin.

YOĞURT İLE TAM TAHIL: 1. adımda, çok amaçlı unu 1/2 su bardağı tam buğday unu, 1/4 kap mısır unu ve buğday tohumu ve 1/2 çay kaşığı kabartma tozu ile değiştirin. 2. adımda sütü 2/3 su bardağı sade az yağlı yoğurt ve 1/3 su bardağı süt ile değiştirin.

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