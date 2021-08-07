Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti

Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Korona virüs (Covit-19) pandemi döneminde tatilciler daha çok müstakil, villa turizmine yöneldi.

Korona virüs (Covit-19) pandemi döneminde tatilciler daha çok müstakil, villa turizmine yöneldi. Şifalı termal sularının yanında çok sayıda turistik tesisi bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinin de bu süreçte özellikle villaları ile rağbet gördüğü kaydedildi.

Türkiye'de pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından birçok vatandaşın da alışkanlıklarım değişti. Bu çerçevede vatandaşlar artık kalabalık ortamlarda tatil yapmak yerine daha sakin yerleri tercih etmeye başladı. Bu durumunda da ilk sırayı villa ve müstakil daireler tatilcilerin tarafından ilk sırada tercih edildi. Özgül Termal Genel Müdürü ve Gazlıgöl Termal Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, yaptığı açıklamada, dünyada pandemi sürecinin ardından tatil alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. Tatilcilerin tarafından kitle otellerinden daha çok müstakil daire, villa ile küçük yerlerin tercih edildiğini ifade eden Çınaroğlu şöyle devam etti:

"Bu süreçte bizlerden yani otelcilerden Güvenli Turizm Sertifikası istendi. Biz bu belge ve sertifikalarımızı aldık. Bütün personelimizin aşılarını yaptırdık. Kontrollü normalleşme süreciyle ilgili bütün önlemleri aldık. Tabi, sadece bu yeterli olmuyor. Çünkü söylediğimiz gibi insanlar daha böyle müstakil yerlerde müstakil odalarda, apartlarda, villalarda tatil yapmak istiyor. Haliyle de Gazligöl ve Afyonkarahisar bu hizmeti vermeye hazırız. Zaten daha önceki süreçte de bizim alt yapımız bu yöndeydi. Bu şekilde de hizmet vermeye devam ediyoruz."

Turizmin her alanında varız

Afyonkarahisar'ın termal otellerin dışında turizmin her alanında yer aldığını ifade eden Çınaroğlu: "Biz sadece termal tatil köyü değiliz. Bizler sadece termal oteller değiliz. Burada bir kültür turizmi var, Bunun yanında tarih turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi var, balon turizmi var, tarih ve balon turizmi var. Gastronomi alanında üç şehirden birisiyiz. 200'ü aşkın yemeğimiz var ve gerçekten Türk kültürünü Türk milletinin yemeğini damak tadını yansıtan yemekler. Lezzet konusunda da iddialı olduğumuz yemekler" dedi.

Her geçen gün doluluk oranlarımız artıyor

Afyonkarahisar ve Gazlıgöl'de bulunan termal tesislerinde her geçen yoğunlukların arttığına dikkat çeken Çınaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceden Afyonkarahisar'da sadece termal turizm olduğu için kaplıca kültürü vardı. İnsanlar şöyle düşünürdü. Kışın gidelim de soğuk havada kaplıcaya girelim gelelim diye düşünürlerdi. Artık öyle değil. Kongre turizmi de dahil olmak turizmin her dalında varız. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da çeşitlilik yönüyle her yönde ilerleme kat etmeye devam ediyor. Bu ürün çeşitliliği de turizm pazarındaki pastadaki payımızı her geçen gün daha da büyütüyor. Dolayısıyla doluluklar daha da artıyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti
Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti
Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti
Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti
Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Can Yaman'ın babası Güven Yaman, 'Help Turkey' paylaşımı yapanlara ateş püskürdü: Yalvarmadan ayakta kalırız
Can Yaman'ın babası Güven Yaman, "Help Turkey" paylaşımı yapanlara ateş püskürdü: Yalvarmadan ayakta kalırız
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? İlk fragman geldi
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? İlk fragman geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Yiğit Marcus Aral
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Alex Teixeira Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 11:00:05. #1.16#

title