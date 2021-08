Pandemiyle birlikte Türkiye'de termal turizm alışkanlıkları da değişti

Korona virüs (Covit-19) pandemi döneminde tatilciler daha çok müstakil, villa turizmine yöneldi.

Korona virüs (Covit-19) pandemi döneminde tatilciler daha çok müstakil, villa turizmine yöneldi. Şifalı termal sularının yanında çok sayıda turistik tesisi bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinin de bu süreçte özellikle villaları ile rağbet gördüğü kaydedildi.

Türkiye'de pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından birçok vatandaşın da alışkanlıklarım değişti. Bu çerçevede vatandaşlar artık kalabalık ortamlarda tatil yapmak yerine daha sakin yerleri tercih etmeye başladı. Bu durumunda da ilk sırayı villa ve müstakil daireler tatilcilerin tarafından ilk sırada tercih edildi. Özgül Termal Genel Müdürü ve Gazlıgöl Termal Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, yaptığı açıklamada, dünyada pandemi sürecinin ardından tatil alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. Tatilcilerin tarafından kitle otellerinden daha çok müstakil daire, villa ile küçük yerlerin tercih edildiğini ifade eden Çınaroğlu şöyle devam etti:

"Bu süreçte bizlerden yani otelcilerden Güvenli Turizm Sertifikası istendi. Biz bu belge ve sertifikalarımızı aldık. Bütün personelimizin aşılarını yaptırdık. Kontrollü normalleşme süreciyle ilgili bütün önlemleri aldık. Tabi, sadece bu yeterli olmuyor. Çünkü söylediğimiz gibi insanlar daha böyle müstakil yerlerde müstakil odalarda, apartlarda, villalarda tatil yapmak istiyor. Haliyle de Gazligöl ve Afyonkarahisar bu hizmeti vermeye hazırız. Zaten daha önceki süreçte de bizim alt yapımız bu yöndeydi. Bu şekilde de hizmet vermeye devam ediyoruz."

Turizmin her alanında varız

Afyonkarahisar'ın termal otellerin dışında turizmin her alanında yer aldığını ifade eden Çınaroğlu: "Biz sadece termal tatil köyü değiliz. Bizler sadece termal oteller değiliz. Burada bir kültür turizmi var, Bunun yanında tarih turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi var, balon turizmi var, tarih ve balon turizmi var. Gastronomi alanında üç şehirden birisiyiz. 200'ü aşkın yemeğimiz var ve gerçekten Türk kültürünü Türk milletinin yemeğini damak tadını yansıtan yemekler. Lezzet konusunda da iddialı olduğumuz yemekler" dedi.

Her geçen gün doluluk oranlarımız artıyor

Afyonkarahisar ve Gazlıgöl'de bulunan termal tesislerinde her geçen yoğunlukların arttığına dikkat çeken Çınaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceden Afyonkarahisar'da sadece termal turizm olduğu için kaplıca kültürü vardı. İnsanlar şöyle düşünürdü. Kışın gidelim de soğuk havada kaplıcaya girelim gelelim diye düşünürlerdi. Artık öyle değil. Kongre turizmi de dahil olmak turizmin her dalında varız. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da çeşitlilik yönüyle her yönde ilerleme kat etmeye devam ediyor. Bu ürün çeşitliliği de turizm pazarındaki pastadaki payımızı her geçen gün daha da büyütüyor. Dolayısıyla doluluklar daha da artıyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı