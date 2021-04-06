Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
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Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu

Antalya'da pandemi döneminde ekonomik zorluk çeken aile komşularının hediye ettiği bisikleti ekmek kapısı yaptı.

Antalya'da pandemi döneminde ekonomik zorluk çeken aile komşularının hediye ettiği bisikleti ekmek kapısı yaptı. Eşi iş yerini kapatan iki çocuk annesi kadın, eve kapanmak yerine her gün sabah 20 dakika yol kat ederek Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin kenarında turistlere çay ve kahve satarak para kazanıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Suna Salğın'ın (44) eşinin çalıştığı iş yeri 6 ay önce pandemi dolayısı ile kapandı. Salğın ailesinin ekonomik olarak zorluk çektiğini gören mahalle sakinleri, genç kadına arkasında mini sepeti olan bir bisiklet hediye etti. Eşinin de işsiz kalması sonrası her sabah 20 dakika yol kat ederek Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerine gelen kadın burada turistlere ve vatandaşlara çay, kahve ve su satarak ile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Sabahları önce çocuklarımı okula gönderiyorum, sonra buraya geliyorum"

2.5 aydır her gün falezlere gelerek satış yaptığını ve durumundan memnun olduğunu ifade eden Suna Salğın, "İki tane çocuğum var. Eşim garson. Pandemi zamanında 6 ay eşim evde kaldı. Bizim de ev kredimiz birikmeye başladı. Bir süre borçlarımızı ödeyemedik. Benim aklımda 2 yıl önce böyle bir fikir vardı. Mahalleli de bizim yaşadığımız durumu görünce onlar bize bisikleti aldı. Ondan sonra ben de her gün sabah bisikletimin arkasına çay, kahve ve su koyarak sabahtan akşama kadar burada satıyorum. Sabahları önce çocuklarımı okula gönderiyorum, sonra buraya geliyorum. Akşam saat 20.00 gibi evime gidiyorum. "Damlamaya damlaya göl olur" diyerek mutfak ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar kazanıyorum. Buraya gelen vatandaşlar artık beni tanıyorlar. Bazen bisikletimi getirmediğim zaman 'bisikletin nerede' diye soruyorlar. Bisiklet kullanmayı biliyordum. Hatta eşime ben öğrettim şimdi o da bisiklet ile işe gelip gidiyor" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu
Pandemide mahallelinin hediye ettiği bisiklet ekmek kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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