Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
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Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı

22.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:45
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı

KARS'ın Yalçınlar köyünde yaşayan, Haydar Aliyev Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Berat Yakın, pandemi nedeniyle evinden çıkamayınca atıkları değerlendirdi.

KARS'ın Yalçınlar köyünde yaşayan, Haydar Aliyev Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Berat Yakın, pandemi nedeniyle evinden çıkamayınca atıkları değerlendirdi. Atık malzemelerden oyuncak gemi, helikopter, kamyon, otomobil yapan Berat, "Evde olduğum sürede canım sıkılmasın, diye atıklardan oyuncak yapıyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda evden çıkamayan lise öğrencisi Berat Yakın, öğretmeninin yönlendirmesiyle evde oyuncak yapmaya başladı. Karton ve mukavvalardan uçak yapan Berat, bu becerisini pandemi sürecinde geliştirdi. Evde canlı dersten kalan zamanlarında kullanılmayan karton kağıt, ip, kürdan, folyo gibi malzemeleri oyuncaklara dönüştüren Berat, televizyonda gördüğü helikopter ve gemi maketlerini de yapmayı başardı. Annesi Songül, babası Yakup Yakın'ın da desteğiyle atık malzemeleri değerlendiren Berat, hem keyifli zaman geçirdi hem de üretim yaparak deneyimlerini artırdı.

Berat Yakın, daha çok projesinin olduğunu fakat köy yerinde malzeme açısından imkanı bulunmadığını belirterek, imkan sunulması halinde daha başarılı işlere imza atacağını söyledi. Berat Yakın, "Pandemi sürecini bu tür çalışmalarla değerlendiriyorum. Evde olduğum sürede canım sıkılmasın, diye atık malzemelerden oyuncak yapıyorum. Vaktimi bu şekilde çalışarak geçiriyorum. Traktör, araba, uçak, gemi, kamyon, kepçe yaptım" dedi.

Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı
Pandemide evde kalan Berat, atık malzemelerden oyuncak yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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