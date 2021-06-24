Pandemi yasaklarına uymayan işletmelere ceza yağdı
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Pandemi yasaklarına uymayan işletmelere ceza yağdı

Pandemi yasaklarına uymayan işletmelere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararlarına aykırı davranarak kapalı olması gereken saatte hizmet veren umuma açık mekanlara denetlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararlarına aykırı davranarak kapalı olması gereken saatte hizmet veren umuma açık mekanlara denetlendi. Denetimlerde 3 ayrı işletmede bulunan toplam 38 kişiye yine toplam 178 bin 750 ceza tatbik edildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile pandemi dönemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte bazı işletmelerin faaliyetlerine devam ettiğinin bildirilmesi ile harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 alkollü işletmenin kapalı olması gerekirken faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Yapılan denetimlerde toplam da 3 işletmede işletme sahipleri dahil 38 şahsa sokağa çıkma yasağından ve pandemi kurallarına uymamaktan 178 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca işletmelerde tütün ve tütün mamullerinin tüketildiği ve konsomatris çalıştırıldığını da tespit eden polis ekipleri işletmelere bu nedenlerle de ceza uyguladı. - TEKİRDAĞ

Pandemi yasaklarına uymayan işletmelere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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