Pandemi sürecinde küresel emisyon yüzde 17 azaldı
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Pandemi sürecinde küresel emisyon yüzde 17 azaldı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, insanların evlerine kapandığı birkaç aylık pandemi sürecinde küresel emisyonların yüzde 17 oranında azaldığı söyleyerek, "Hava kirliliğinin çok yoğun olarak yaşandığı birçok kentte hava kalitesi arttı.

Pandemi sürecinde küresel emisyon yüzde 17 azaldı
06.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, insanların evlerine kapandığı birkaç aylık pandemi sürecinde küresel emisyonların yüzde 17 oranında azaldığı söyleyerek, "Hava kirliliğinin çok yoğun olarak yaşandığı birçok kentte hava kalitesi arttı. İstanbul'da da hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı görüldü" dedi.

Dünya Çevre Günü nedeniyle Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ve beraberindeki Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Budak, "2020 yılı içerisinde ülkemizin ve bütün dünyanın etkilendiği korona virüs (Covid-19) salgını, kişisel temizlik ve çevre temizliğinin, çevreyi ve doğayı korumanın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu yıllarca unutamayacağımız bir şekilde bir kez daha göstermiştir. İnsanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, çarpık kentleşme, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin neden olduğu çevre kirliliği çağımızın önde gelen sorunlarındandır. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır" dedi.

"Ölümlere neden olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda olmaktadır"

İl Müdürü Budak, ölümlere neden olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda olduğunu kaydederek, "Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler çevre kirlenmesine neden olan en önemli etkenlerdendir. Bütün bu nedenlerle 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve canlıları korumak zorundayız. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin doğada yıllarca çürümeden kaldığını düşünürsek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını daha iyi anlayabiliriz" dedi.

"Hava kirliliğinin çok yoğun olarak yaşandığı birçok kentte hava kalitesi arttı"

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak son olarak, çevrenin kirlenmesini önlemek için herkesin üzere düşen görevleri mutlaka yapması gerektiğini söyleyerek, "Bir yandan sürmekte olan ekonomik büyümeyi desteklemek, bir yandan da doğal ve tarihi güzellikleri ile yeryüzünde başka bir yerde görülmeyen bir ekolojik ortama sahip olan ülkemizde, çevre kalitesini artırmak; havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla, temiz bir çevre oluşturmak temel hedefimizdir. İnsanların evlerine kapandığı birkaç aylık pandemi sürecinde küresel emisyonlar yüzde 17 oranında azaldı. Haliç'in sularında yunusların oynaştığını gördük. Hava kirliliğinin çok yoğun olarak yaşandığı birçok kentte hava kalitesi arttı. İstanbul'da da hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. Birçok akarsuda uzun süreden sonra ilk defa balıklar görüldü. Küresel çapta insanlığı etkisi altına alan Korona virüsünün bizlere yaşattıklarından ders alarak yaşanabilir temiz bir çevre, mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileğiyle çevre günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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