Pandemi sürecinde diş hekimliğinde risk nedir?
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Pandemi sürecinde diş hekimliğinde risk nedir?

Bu süreçte tüm insanlık şunu biliyor ki; artık virüsler hep hayatımızda olacak. Virüsler ile birlikte yaşamaya alışmamız gerekecek. Bu gelip geçici bir durum değil, artık hep birlikte huzurlu yaşayabilmenin yollarını bulmak gerekir. Virüslerin bilenen özel bir tedavisi yok. Yeni virüs çeşitlerinde maalesef aşı konusunda da ciddi bir gelişme yok.

Pandemi sürecinde diş hekimliğinde risk nedir?
06.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:27

Virüsler, mutasyona uğrayarak şekil ve form değiştirip tedaviye yanıt verme oranlarını düşürmekteler. Peki biz ne yapmalıyız? Hayatımızı bu virüslere rağmen daha yaşanılabilir hale getirebilmek için davranış modellerimizi değiştirmeliyiz. İşte tam da bu nedenle Diş Hekimliğinde de bazı sektörlerde olduğu gibi birçok değişimler oldu. Diş Hekimi'ne gidebilir miyiz, riskimiz ne kadar? Bugün biraz bunlardan bahsedelim.

Yeni Normale Göre Diş Hekimliğinde Neler Değişti ve Değişecek?

Artık Diş Hekimi'ne gitmeden önce randevu için arandığınızda size Covid-19 ile ilgili sorular soracaklar. Önce yakınınızda veya sizde Covid-19 ile ilgili bir belirti olup olmadığı sorulacak. Randevunuza tam saatinde gelmenizin öneminden bahsedilecek. Her randevu en az 1 saat olarak planlanıyor. Hasta aralarında diş ünitinin ve odanın dezenfeksiyonu için 15 dakika bekleme süresi ayrılıyor. Kliniğe gittiğinizde bekleme salonunda 2 kişiden daha fazla insan görmemeniz gerekiyor. Sosyal mesafenin sağlanması ve maskesiz kimsenin klinik içerisinde olmaması çok önemli. Kiniklere girişten itibaren ateş ölçümü, el dezenfeksiyonu ve hijyenik paspas kullanımı artık rutine girdi.

Kliniklerde oturma düzeni ise 1,5 metre mesafe kalacak şekilde düzenlenmiştir. Hastalara bekleme salonunda otururken maske verilmektedir. Çalışan personellere ise maske ve siperlik takma zorunluluğu getirilmiştir. Hasta odalarında işlem sırasında hekim ve yardımcı personel ise tek kullanımlık N 95 maske, steril hekim önlüğü, gözlük, siperlik ve galoş kullanmaktadır. Hastaların cep telefonları ve çanta gibi aksesuarları için özel kutular kullanılmaktadır.

Kliniklerde mümkün olduğunca diş fırçalama ve tuvalet kullanımı kısıtlanmıştır. Hastalara çay ve kahve servisi kendi güvenlikleri nedeniyle yapılmamaktadır. Bu dönemde hasta hekim ilişkileri daha çok işlemler üzerinden olabilmektedir. Önceki gibi sohbet ve dostluk havası ister istemez kaybolmuştur. En çok da bu nedenden dolayı bu süreç hem hekimler için hem de hastalar için zor geçiyor. Alışkanlıkların kırılması kolay olmuyor.

Hekimler kullandıkları tüm ürünleri disposable (tek kullanımlık) ürünlerden tercih ediyorlar. Bu durum maliyetleri çok artırdığı için bu ileriki dönemde mutlaka Diş Hekimliği hizmet fiyatlarına yansıyacaktır.

Şöyle düşünün; sadece bir Diş Hekimi'ne muayeneye gittiğinizde hekimin kullandığı N95 maske, steril hasta önlüğü, steril hekim önlüğü, muayene takımı, galoş, dezenfektan vs. giderleri için 250 TL civarında bir maliyet oluşmaktadır. Bu nedenle önceden Diş Hekimleri, muayene için bir ücret almazlarken artık bu ücreti hastalarından talep edecekler. Çünkü ciddi bir sarf malzeme sarfiyatı söz konusu olmaktadır.

Kliniklerin dezenfeksiyon işlemleri için özel cihazlar ve dezenfektan ürünleri kullanılmaktadır. Özellikle klima kullanımı için hava temizleyici özel hepa (h14) filtreli ürünler tercih edilmektedir.

Pandemi sürecinde diş hekimliğinde risk nedir?

İşte tüm bu uygulamalar Diş Hekimliği'ni farklı bir noktaya getirmiştir. Diş Hekimleri yıllardır sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda çok hassas çalışmalar yürüten bir meslek olmasına rağmen bu süreçte gösterilen özen ve hassasiyet çok üst seviyeye çıkarılmıştır. Sizlerin güvenle tedavi olabilmesi için bu uygulamalar vardır. Hastaların bu sürece katkı sağlamaları ve uyum içinde destek olmaları tüm Diş Hekimleri'nin beklentisidir.

Yukarda belirttiğim nedenlerden dolayı Diş Hekimi'ne gitmenizde neredeyse risk yoktur. Kuaföre gitmek veya alış-veriş merkezlerine gitmek çok daha fazla risk taşımaktadır.

Hep birlikte bu ve bunun gibi süreçleri atlatacağız. Yüzümüzdeki gülümsememize virüsler engel olamayacak.

Diş Hekimi - Alper Çıldır
Alper Çıldır
Diş Hekimi
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