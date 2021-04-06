Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı
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Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Güncel

-Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde vakaların artmasıyla kapalı alanlara rağbet azalırken, seyyar satıcıların da sayısı arttı.

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-Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde vakaların artmasıyla kapalı alanlara rağbet azalırken, seyyar satıcıların da sayısı arttı.

Kentte korona virüs salgını sürecinde birçok kafe, restoran ve lokantalar gibi iş yerleri kapasitelerini düşürünce işçiler de çareyi seyyar satıcılıkta buldu.

Vatandaşların korona virüs nedeniyle kapalı alanların yerine açık alandakilerden alış veriş yaptıklarını belirten Seyyar satıcı Bekir Aslan, "Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı fazla bir kazancımız yok. Bizde girdiğimiz bu zorlu dönemde işler iyi olmasa da idare edip geçiniyoruz. Korona virüsten dolayı vatandaşlarımızda kapalı alış veriş merkezlerine fazla girmiyor. Bizim işimiz açık havda olduğu için gelip bizlerden alışveriş yapıyorlar. Pandemi döneminde birçok işyeri kapalı olduğundan dolayı vatandaşlar seyyar tablacılık yaparak geçimini sağlıyor" dedi.

22 yıldır tablacılık yapıyor

Şanlıurfa'da 22 yıldır seyyar satıcılık yapan Mustafa Karakeçili de, "Bildiğimiz gibi pandemi bütün ülkeyi sardı. Bundan dolayı birçok işyeri ve fabrika kapandı. İşsizlik çoğaldı. Pandemi döneminde işi olmayan vatandaşlarımızda gelip tablacılık yaparak geçimini sağlıyor. Ben 22 senedir seyyar tablacılık yapıyorum. Sağolsun belediyemizde çaba gösterip bizi idare ediyor. Özellikle turistik yerler hariç bizi diğer yerlerde idare ediyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin personelleri bizleri idare ediyor. Bizi idare etiklerinden dolayı Zeynel Abidin Beyazgül ve belediye personellerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Seyyar satıcılardan alış veriş yapan Mahmut Dağ da, "Efendim pandemi sürecinde işinden ayrılmış veya işini kaybetmiş vatandaşlarımız boş kalan zamanlarını seyyar tablacılık yaparak geçimini sağlıyor. Bu süreçte işsizlik sayısı bira artış gösterdiği için vatandaşlarda seyyar tablacılık yaparak çocuklarına, evine ekmek götürüyor. Ben bugün buraya gelerek seyyar tablacılardan çerez alıp alışveriş yapacağım" diye konuştu.

Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı
Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı
Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı
Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı
Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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