Pandemi nedeniyle grafik bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi sanal ortamda açıldı
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Pandemi nedeniyle grafik bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi sanal ortamda açıldı

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulun sanat galerisinde yapamadıkları sergiyi sanal ortamda açtı.

14.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:53

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulun sanat galerisinde yapamadıkları sergiyi sanal ortamda açtı.

Grafik Bölümünden bu yıl mezun olan 29 öğrenci, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Köksal Bilirdönmez danışmanlığında hazırladıkları 58 çalışmayı, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bilirdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinin başlamasının ardından YÖK'ün uzaktan eğitim modeline geçmesi nedeniyle öğrencilerin memleketlerine gittiğini söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarından oluşan bir sergi açmak istediklerini belirten Bilirdönmez, şunları kaydetti:

"Dersleri uzaktan eğitimle yürüttük ama öğrencilerimizi bir sergi yapmadan mezun etmeyelim dedik. Online sergi yapalım dedik. Araştırmaların ardından sanal sergi yapmaya karar verdik. Sergilerimizi genelde fakültemizde düzenliyorduk. Bu sene de hem öğrencilerimiz hem halkımız hem de sanatseverler sanattan uzak kalmasın diye sanal ortamda sergimizi açtık."

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Bilirdönmez, "Sanal ortamda birçok kişiye ulaşma imkanı yakaladık. Birçok kişi sergimizi online olarak takip ediyor. Çok güzel geri dönüşler aldık." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle grafik bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi sanal ortamda açıldı

Kaynak: AA

Manşet

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