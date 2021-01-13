Pandemi kısıtlamalarında etkinlik sektöründen 10 milyon kişi etkilendi

Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER) Başkanı Erol Yıldırım, etkinlik ve düğün sektörünün zor durumda olduğunu vurgulayarak, sektörün, Mayıs ayından sonra normale döneceğini öngördüklerini söyledi.

Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER) Başkanı Erol Yıldırım, etkinlik ve düğün sektörünün zor durumda olduğunu vurgulayarak, sektörün, Mayıs ayından sonra normale döneceğini öngördüklerini söyledi. Sektördeki kısıtlamaların devam etmesi durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğine dikkat çeken Yıldırım, "Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı mağduriyetler, istihdam edilen personel ve aileleri ile yaklaşık 10 milyon kişiyi olumsuz etkiledi. Küresel etkinlik endüstrisi pandemi sürecinde en az 30 milyar dolarlık kayba uğradı" dedi.

TEODER Başkanı Yıldırım, pandemi kısıtlamaları sebebiyle faaliyetleri durdurulan etkinlik ve düğün sektörünün durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgın sebebiyle etkinlik sektörünün küresel anlamda zor durumda olduğunu vurgulayan Yıldırım, Kasım 2020 tarihli bir araştırmanın verilerine göre, küresel etkinlik endüstrisinin pandemi sürecinde en az 30 milyar dolarlık kayba uğradığını ifade etti.

"KISITLAMALARDAN 10 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ"

Yıldırım, "Etkinlik sektöründe faaliyetler minimum 4 ay maksimum 2 yıl öncesi planlanıyor. Bu süreçte kısıtlama kararları etkinlik firmalarında büyük bir kaosa sebep oldu. Ayrıca; kapora iade kararları, ikramsız, eğlencesiz ve 1 saatle sınırlı düğün organizasyonları sektöre, bağlı iş kollarına ve tedarik firmalarına ciddi zarar verdi." diye konuştu.

Erol Yıldırım, 2021 Mayıs ayı sonu itibarıyla sektörün tam olarak faaliyete başlamasını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"TEODER'e üye etkinlik firmaları, Türkiye'de 30 yıldan fazla bir süredir hizmet veriyor. Etkinlik sektörü, doğrudan ya da dolaylı olarak 66 farklı sektöre katkı sunuyor. Türkiye'de etkinlik sektörü ile bağlantılı iş kolları toplam 25 milyar dolarlık bir bütçe oluşturuyor. Sektörde yaklaşık 2,5 milyon kişi istihdam ediliyor. Bu insanlar artık evlerine ekmek götüremiyor. Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı mağduriyetler, istihdam edilen personel ve aileleri ile yaklaşık 10 milyon kişiyi olumsuz etkiledi."

"BAYRAM SONRASI NORMALE DÖNECEĞİMİZİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Sektördeki firmaların mağduriyetlerinin giderilmesi için TEODER olarak devlet nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlatan Yıldırım, "Pek çok kapıyı çalarak, mağduriyetlerimizi dile getirdik. İlgili devlet yetkililerine sektörün büyüklüğünü, iş hacmini ve ne kadar zor günler geçirdiğimizi anlattık." dedi. Sözlerinin devamında, "Emeklerimizin boşa çıkmayacağını umuyoruz. Karanlık günlerin mayıs ayı sonu itibariyle sona ereceğini; hepimizin işimizin başına döneceğini öngörüyoruz." diyen sektör uzmanı Yıldırım, "Sektör deneyimlerimize ve yaptığımız görüşmelerden aldığımız izlenimlere göre etkinlik sektörünün Ramazan Bayramı sonrası normale döneceğini öngörüyoruz" ifadelerini kaydetti. TEODER Başkanı, koronavirüs aşısının yaygınlaşmasının da yeni sezon için umut verici bir gelişme olduğunun altını çizdi.

"SEKTÖRÜN YÜZDE 72'Sİ DEVAM EDEMEZ"

Önümüzdeki düğün ve etkinlik sezonunda sektördeki kısıtlamaların devam etmesi durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğine işaret eden Yıldırım, "Aksi halde sektördeki mağduriyetler daha da derinleşecek ve etkinlik firmaları geri dönülemez bir çıkmaza girecek" sözlerini vurguladı.

Erol Yıldırım, bu konuda TEODER olarak sektör temsilcileri ile yaptıkları bir anketin verilerini de açıkladı. Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre; etkinlik sektöründe firmaların yüzde 42'si 10 yıl ve üzeri süredir faaliyet gösteriyor. Sektör temsilcilerinin yüzde 86'sı, son 1 yıllık pandemi sürecinde en az yüzde 75 ve üzeri oranlarda ciro kaybı yaşadı. Ankete göre, sektör temsilcilerinin yüzde 72'si, finansal yardım almadan operasyonlarına 3 aydan daha uzun süre devam edemeyecek. Sektör temsilcileri için kamu desteklerinden en önemlileri; iş gücünü korumaya dönük destekler, mali yardımlar ve ertelemeler olarak kaydedildi.

"TEDBİRLERLE FAALİYETLERİMİZE BAŞLAYABİLİRİZ"

TEODER Başkanı, bazı tedbirlerle sektörün sınırlı da olsa faaliyetlerine devam edebileceğine işaret ederek, dernek olarak bu konuda geliştirdikleri bazı önlemleri şöyle sıraladı:

"Hem online hem de fiziki ortamda olmak üzere hibrit bir modelle düğün etkinlikleri yapılabilir. Zaten sektörde çalışanlar maske, mesafe ve hijyen konusunda eğitimli. Fiziki alanda bu tedbirlerin daha sıkı uygulanması için TEODER olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Oturma düzeni, havalandırma, ikramlar, temas önleyici alanlar oluşturulması ve ortak alanlardaki kişi sayılarının kısıtlanması gibi tedbirleri uygulayarak normale dönebiliriz, faaliyetlerimize başlayabiliriz."

Erol Yıldırım başkanlığındaki TEODER heyeti, sektörün sorunlarını aktarmak üzere geçtiğimiz haftalarda çeşitli temaslarda bulundu. Heyet; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sivas Milletvekilleri Semiha Ekinci ve Ulaş Karasu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek ve AK Parti İstanbul STK'lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Uyumaz'ı ziyaret ederek, taleplerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı