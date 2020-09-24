Pandemi kısıtlamaları Abdalları vurdu

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında mezarı başında, geleneğini sürdüren Abdallar tarafından dua ile anılırken, Abdallar pandemi döneminde iptal edilen düğünler nedeniyle sıkıntı çektiklerini bildirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında mezarı başında, geleneğini sürdüren Abdallar tarafından dua ile anılırken, Abdallar pandemi döneminde iptal edilen düğünler nedeniyle sıkıntı çektiklerini bildirdi.

Kültür Bakanlığı Kırşehir Abdallar Müzik ve Oyun Topluluğu sanatçısı ve Neşet Ertaş'ın yeğeni Burhan Ertaş, merhum bozlak sanatçısı Ertaş'ın mezarında dua ettikten sonra Abdallık geleneğini Neşet Ertaş'ın çizdiği çizgide sürdürdüklerini söyledi.

Geleneğin temsilcilerinden Burhan Ertaş, "Neşet Ertaş'ın izinden gitmeye çalışan sanatçı gurubuyuz kendi deyimi ile de 'o kanalın temsilcisi'yiz. Bizler, onun sitilini ve ağzını devam ettirerek bizden sonrası nesil için de bu geleneği aktarma gayreti içerisindeyiz" dedi.

Neşet Ertaş'ın amcasının oğlu Birol Ertaş ise merhum Muharrem ve Neşet Ertaş'tan öğrendiklerini aktarmaya çalıştıklarını ve halk müziği seven insanlara da ölmeyen türküleri aşıladıklarını söylediklerini belirtti.

Kırşehir'de geçimlerini düğünlerde çaldıkları saz, darbuka ve kemanla kazanan Abdallar; korona virüs salgını ile evlerine çekildi. Bağbaşı Abdallarından Dilaver Başaran, "Korona virüs yüzünden düğünler iptal oldu. Bu nedenle biz, düğün çalamadık. Tarlamız, arabamız, bağımız, bahçemiz olmadığından tek gelirimiz saz, davul, zurna olduğundan hepimiz mağdur olduk. Hiçbir gelirimiz yok" dedi.

"Belediyeler ve Cumhurbaşkanlığından destek bekliyoruz" diyen Bayram Başaran, "Virüs nedeniyle gidecek başka yerimiz yok. Ertaş'ların kendi mahallesinde yaşıyoruz. Ertaş da ölürken neslinin korunmasını istemişti. Nesli tükenen bir kuş bile koruma altına alınırken biz korunmuyoruz. Biz çaresiz kaldık. Bizlerin çoluk çocuğu aç. Bizlere el uzatılmasını istiyoruz. Çalışmaya ihtiyacımız var. Bizler gibi çocuklarımız cahil yetişmesin. Herkes Muharrem ustanın evine geliyor ama sağında ve solunda yaşayan garipleri kimse görmüyor" diye konuştu.

Ustaların yetiştirmeye çalıştığı çocuklar ise mahalle aralarında ellerinde sazları, darbukaları ve kemanları ile meslek öğrenme gayretini sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı