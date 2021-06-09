Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı
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Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Sağlık

- Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak; "Halkımız her duyduğu zayıflama çayını kullanmasın" Korona virüs pandemisi boyunca evde kalan ve hareketleri kısıtlanan bir çok insan kilo sorunu ile karşı karşıya kaldı.

- Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak;

"Halkımız her duyduğu zayıflama çayını kullanmasın"

KONYA - Korona virüs pandemisi boyunca evde kalan ve hareketleri kısıtlanan bir çok insan kilo sorunu ile karşı karşıya kaldı. Pandemide Haziran ayı itibariyle yeni bir döneme girilirken, alınan kiloların verilmesi telaşı da başladı. Fazla kilolara, çeşitli bitkilerden doğal olarak hazırlanarak tüketilen 'beşi bir yerde' çayı da doğal bir yöntem olarak tercih edilebiliyor.

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından pandemi süreci boyunca evde alınan kilolar, yaz aylarının gelmesiyle endişe oluşturmaya başladı. Geleneksel tıp yöntemi olarak tercih edilen doğal bitkiler ise fazla alınan kiloların verilmesinde rol oynuyor. 'Beşi bir yerde' olarak da anılan çay ise zayıflama açısından önem taşıyor. Yeşilçay, biberiye, funda, mate ve kekik karıştırılarak elde edilen doğal bitki çayı, zayıflamak isteyenler için günde 3 su bardağı olarak tüketilebiliyor. Doğal ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade eden aktarlar ise doğal bitkilerin görülerek ayrı ayrı satın alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

"Halkımız her duyduğu zayıflama çayını kullanmasın"

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pandemi süreci boyunca evde kalınan dönemlerde kilo alımının çok fazla arttığını söyledi. Toplumun obeziteye doğru hızla ilerlediğini anlatan Mehmet Pıçak, "Bununla alakalı da şu anda internet satışlarında, medya ve reklamlarda bazı ürünlerin satışlarının artması ve kampanyaların başladığını görüyoruz. Zayıflama çayları Türkiye'de bugün olduğu gibi gelecekte de büyük bir sektör olarak çalışmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak şu uyarıda bulunmak istiyorum; halkımız her duyduğu zayıflama çayını, her zayıflama ürününü, her reklamı verileni lütfen kullanmasın. Her reklamı verilen zayıflama çayı iyidir manasından lütfen uzaklaşalım" ifadelerini kullandı.

"Aktarlara gidin ve bitkileri kendiniz alın"

Zayıflama çaylarının aktarlardan temin edilebileceğini anlatan Pıçak, "Evde kal'ı 'dışarıya çık' yaptık. 'Dışarıya çık'ı kullanmış olduğumuz bitki çayları ile hastaneye git moduna çevirmeyelim ve dışarıda kaldığımız süreçlerde doğru üretilen ve iyi bildiğiniz aktarlardan zayıflama çayını kendiniz temin edebilirsiniz. Zayıflama çayı ile ilgili bir formül vermek istiyorum ve bunun etkisi bizim yıllardır tavsiye ettiğimiz ve netice aldığımız bir formül. Bunun düzenli kullanımında önemli manada kilo verilebilir ve bunun düzenli kullanıldığı dönemde bağırsak ve sindirim sistemlerinin, mide rahatsızlıklarının giderildiği bir çay formülü vereceğiz. O yüzden lütfen internet üzerinden değil, ya da internet üzerinden olsa bile doğru üreticiden emin olduğunuz ürünleri tercih ediniz. En doğalı şudur; aktarlara gidin ve bitkileri kendiniz alın. Siz kendi ortamınızda bitkileri karıştırın. Hazır olanlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım" dedi.

"Bağırsak sindirim ve mide rahatsızlıklarının giderilmesi için etkili olur"

Paketlenmiş gıdalara dikkat çeken Pıçak, şunları kaydetti:

"Bizim metabolizmamız, bağışıklık sistemimiz, vücudumuz ve vücut içerisinde bulunan rahatsızlıkların birçoğu hazır tüketime uygun ürünlerden gelmektedir. Hazır paketli ürünler bizim sağlığımızı, bağışıklığımızı ve metabolizmamızı bozuyor. O yüzden evimizde yaptığımız yemek nasıl dışarıda yapılan yemekten daha iyiyse evimizde yaptığımız bir bitki çayı dışarıdan hazır olarak alınan bir bitki çayından kesinlikle daha kalitelidir. Bizim Türkiye'de, sosyal medyada ve internette zayıflama çayından hastalandı, zayıflama çayından öldü, katkısız zayıflama çayı duymaktan, başlıklar duymaktan artık biz ciddi manada yorulduk. Bitkilerin orijinal halinin aktarlardan alınmasını tavsiye ediyoruz. Yıllardır tavsiye ettiğimiz beş karışımlı bir bitki çayımız var. Biz buna 'beşi bir yerde' ya da beşli çay da diyebiliriz. Bunun birincisi yeşil çay, mate, funda, biberiye ve kekik. Bu çayları eşit miktarda olacak şekilde yeşil çay, biberiye, funda, mate ve kekikle beraber evde yapacağınız karışımlar normal bitki çayı gibi demleyebileceğiniz çayı günde üç su bardağı şeklinde içebilirsiniz. Saymış olduğumuz bu beş bitki bizim aynı zamanda geleneksel yöntemlerde de ifade etmiş olduğumuz bitkilerdir. Kendi ülkemizde üretilen bitkilerdir. Bunun faydası şudur; tokluk hissi vermektedir, zayıflamaya yardımcı olmaktadır, bağırsak sindirim ve mide rahatsızlıklarının giderilmesi için etkili bir üründür. Düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ediyorum.

Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı
Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı
Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı
Pandemi kilolarına 'beşi bir yerde' çayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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