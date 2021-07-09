Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi
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Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: "Sadece asfalt çalışması değil birçok hizmetimiz olacak" Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki:

"Sadece asfalt çalışması değil birçok hizmetimiz olacak"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin sınır mahallelerinden olan Cankurtaran'da yıllardır beklenen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Bize güvenip bu kutsal görevi veren halkımıza mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Pamukkale'deki 61 mahalleye önceliğine göre belirlenen hizmetleri götüren Pamukkale Belediyesi, yıllardır yapılması beklenen bir konuyu daha çözüme kavuşturdu. İlçenin sınır mahallerinden biri olan Cankurtaran mahallesinde uzun süredir yapılmayan asfalt çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olan Cankurtaran mahallesinde yaz sonuna kadar devam edecek olan çalışmalar kapsamında yaklaşık 20 kilometre soğuk asfalt ve 15 bin metrekare beton kilit parke taşı döşemesi ile birlikte park yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışmaları yerinde incelerken, Örki'ye Cankurtaran Mahalle Muhtarı Özgür Sarıkaya da eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Örki, asfalt makinasını bir süre kullanarak yol çalışmasına katıldı.

"Sadece asfalt çalışması değil birçok hizmetimiz olacak"

Cankurtaran mahallesinde yaz aylarıyla birlikte asfalt çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Cankurtaran büyük bir alana sahip mahallemiz. Bu yaz Cankurtaran'da girilmemiş sokağımız kalmayacak. Burada sadece asfalt çalışması değil birçok hizmetimiz olacak. Asfalt çalışmalarımız ilçemizin bir diğer köşesindeki Akköy ve Develi ile merkezdeki Aktepe, Fatih ve Deliktaş mahallelerinde de sürüyor. Bizlere güvenerek bu kutsal görevi veren halkımıza mahcup olmamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın maliyeti milyonlarca liralarla ifade ediliyor. Bizim hedefimiz zaten vatandaşımızdan toplamış olduğumuz vergileri, onların ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanmak. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yapılan çalışmalarımız vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cankurtaran Mahalle Muhtarı Özgür Sarıkaya, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı çiçek vererek teşekkür etti.

Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi
Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi
Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi
Pamukkale Belediyesinden Cankurtaran'a asfalt hamlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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