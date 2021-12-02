TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı - Haberler
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TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde granit yüklü TIR'da palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilo eroin ele geçirildi.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde granit yüklü TIR'da palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de takibe aldığı bir TIR'ı durdurdu. Granit yüklü TIR'da narkotik köpeği 'Millov' ile arama yapıldı. Millov, granitlerin altındaki paletlerin bulunduğu yerde tepki verdi. Bunun üzerine forklift ile granit yüklü paletler, TIR'dan aşağı indirildi. Palet takozları tek tek söküldü. Palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilo eroin ele geçirildi. Polis, 5 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

TIR'daki palet takozlarının içinden 27 kilo eroin çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri

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