Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 199 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 135 bin 858'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 141 artışla 25 bin 220'ye çıktı. Bu, 3 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu. 3 Mayıs'ta Pakistan'da Kovid-19 dolayısıyla 161 kişi ölmüştü.

Ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 19 bin 434'e yükseldi.

Bununla birlikte Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmayanların 15 Ekim'den itibaren toplu ulaşımı kullanamayacağını belirtti.

Umar, hava yolu seyahatlerinde ise 30 Eylül'den itibaren ulusal ve uluslararası yolculuklar için aşı zorunluluğu getirildiğini ifade ederek, yine söz konusu tarihten itibaren tüm doz aşılarını olmayanların alışveriş merkezlerine giremeyeceğini ve otelleri kullanamayacağını kaydetti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 321 artarak 1 milyon 368 bin 822'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 44 artışla 15 bin 769'a yükseldi.

Son bir günde 164 bin 406 kişiye virüs testi yapıldığı, 15 bin 698 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 1964 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı