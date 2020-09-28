Pakistan ve Hindistan arasında neler oluyor? Keşmir nerede? Keşmir sorunu nedir? Pakistan ve Hindistan arasındaki sorun ne?

Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir sorunu yaşandı. Hindistan uçağının Keşmir hava sahasına girmesi sonucu uçak düşürüldü. Yeniden sorun yaşayan Pakistan ve Hindistan arasında neler oluyor? Pakistan ve hindistan arasında neler oluyor? Keşmir olayı nedir? Keşmir nerede?

Keşmir bölgesi Pakistan ve Hindistan arasında geçmiş yıllarda problemlere sebep oldu. Keşmir Bölgesi Hindistan, Pakistan ve Çin'i sınırlarında yer alır? Peki, Pakistan ve Hindistan sorunu neden tekrar gündeme geldi. Pakistan ve Hindistan arasında neler oluyor?

KEŞMİR NEREDE?

Hindistan, Pakistan ve Çin'in sınırlarında bir dağlık bölgedir. 1947'de Büyük Britanya'nın sömürgesinden bağımsızlığı kazandığında nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlarından ibaret olduğundan Pakistan, Keşmir Emirliği'ne ait bu bölgeyi talep etmiştir. Ancak Keşmir Emirliği'nin kendisi Hindistan'a bağlanmasını istediği için Hindistan da bölgede hak iddia etmiştir. Srinagar başta olmak üzere bölgenin güney kısmı Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaleti olmuş kuzey kısmı ise Pakistan'ın kontrolü altına girmiştir. Pakistan'ın kontrolü altındaki bölgeye 'Azadi Keşmir' denilmektedir. 1960'ta doğu kısmı Aksai Çin'i Çin Halk Cumhuriyeti işgal etmiş ve hala kontrol altında tutmaktadır. Orta Asyadaki sorunlu bölgeyi en son 1977'de Pakistan topraklarına katmıştır.

KEŞMİR OLAYI NEDİR?

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı. Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari bi rim haline getirdi.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Geçmişte yaşanan Keşmir sorunu yeniden gündeme geldi. Hindistan uçağı, Cammu Keşmir hava sahasına girdi. Hindistan askerlerinin bu bölgede ateş açması sonucu 1 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Bu olay sonrası Pakistan'ın tarafından karşılık verildiği bilgisi geldi.