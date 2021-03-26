Pakistan Milli Günü Türkiye'de kutlandı! Ankara'nın en yüksek kulesi "Atakule" ışıklandırıldı

Pakistan Milli Günü bugün Türkiye'de Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde etkileyici bir törenle kutlandı. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Büyükelçilik çalışanlarının ve medyanın önünde Pakistan bayrağını Milli Marş eşliğinde göndere çekti. Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları bu olay üzerine okundu.

Büyükelçi Syrus Qazi konuşmasında atalarımız ayrı bir vatan kurma kararını verdiğinde 23 Mart'ın Güney Asya Müslümanlarının kahramanca mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.23 Mart 1940'ta Pakistan Kararları uygulandıktan yedi yıl sonra, Pakistan Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın ilham verici liderliğinde bağımsız ve hür bir devlet olmuştur.

Büyükelçi Türkiye'ye Türk "Mehter Takımını" (Osmanlı Askeri Bandosu) ve "Solo Türk" hava akrobasisi ekibini 25 Mart'taki Pakistan Günü kutlamalarına gönderdiği için şükranlarını sundu.Her iki ekip te geçmişteki benzersiz performanslarıyla tüm Pakistanlıların kalbini kazanmıştır.

Türkiye'de, Ankara'nın anıtlarından biri ve en iyi ışıklandırılan binası olan "Atakule" 22 ve 23 Mart akşamları Pakistan-Türkiye dayanışma mesajlarını gösterdiler.Atakule hemen karşısında Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın anıtı bulunan Cinnah Caddesi üzerindedir.Dahası, İstanbul Boğaziçi üzerindeki Asya'yı Avrupa ile birleştiren her üç köprü de bu akşam Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Büyükelçi Syrus Qazi ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok birlikte 2014 APS Peşaver terör saldırısı kurbanları için hatıra ormanlarındaki yeni anıtın açılışını yaptılar.Hatırlanmalıdır ki, 16 Aralık 2014 hain terör saldırısının ardından Pakistan halkıyla dayanışma göstermek için, Keçiören Belediyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolu üyeleri Keçiören, Ankara'daki AK Parti Hatıra Ormanında her bir şehit için bir tane olmak üzere 144 ağaç dikmişti.