Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni

Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ni, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenledi.

Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ni, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenledi.

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 21. yüzyılda dünya denizlerindeki hak ve menfaat sağlama mücadelesinin yoğunlaştığını ve Türkiye'nin coğrafi konumunun, denizlerdeki bu mücadeleyi kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Özbal, denizlerde süren bu güç mücadelesinde ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için her zaman göreve hazır, modern, vurucu gücü ve eğitim seviyesi yüksek, yerli ve milli gemi, silah ve sistemlerle tesis edilmiş bir deniz kuvvetini tesis ve idame etmenin asıl hedefleri olduğunu vurguladı.

Bugün itibarıyla inşa faaliyetlerine başlanan hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinin, bu coğrafyada denizlerde güçlü olmak konusundaki kararlılıklarının bir ifadesi olduğuna dikkati çeken Özbal, şu bilgileri verdi:

"Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi için MİLGEM tasarımı esas alınmıştır. Başlangıcı 1990'lı yıllara dayanan MİLGEM Projesi, aslında yarım asrı geçen milli harp gemisi tasarım ve inşaat çalışmalarının bir sıçrama noktasını teşkil etmektedir. Bugün ilk kez sac kesimi yapılacak olan 1'inci hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi Akhisar, savunma sanayimizdeki ilerlemenin yeni bir örneğidir. Aynı sınıf gemilerden 10 adet tedarik edilmesi planlanmıştır. Başlangıçta 2 adet geminin inşasını içeren proje sözleşmesinin imzalanmasından sadece 8 aylık bir sürede inşa aşamasına başlanması önemli bir başarıdır. Daha önce denenmiş ve uygunluğu kanıtlanmış MİLGEM Proje modeli tasarım, üretim ve teknik veri paketlerinin kullanılması bu başarının en önemli etkenidir. Yerli ve milli silah ve sistemlerle donatılacak geminin, ada sınıfı korvetler yani MİLGEM'lerle benzer özellikte olması bakım, tutum, idame giderlerinin ve onarım sürelerinin azaltılmasında önemli imkanlar sağlayacaktır."

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, 4'üncü nesil hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinin "Mavi Vatan" olarak tarif edilen deniz yetki alanları başta olmak üzere dünya denizlerinde refakat, keşif, karakol, gözetleme, deniz yollarının emniyetinin sağlanması ve deniz güvenliği gibi görevlerde kullanılacağını, bu görevler için uygun özellikte yeterli silah ve sistemlerle donatılacağını bildirdi.

İhtiyaç halinde yeni silah ve sistemler gemiye entegre edilecek

Görevlerini daha az personel ile daha ekonomik olarak yapabilmenin projeden ana beklentileri olduğunu dile getiren Özbal, "Böylece daha ağır silahlı ve işletimi daha pahalı muhrip, fırkateyn gibi gemilerin görevlerinden ve ömürlerinden tasarruf sağlanmış olacaktır. İhtiyaç halinde yeni silah ve sistemlerin gemiye entegrasyonu ile imkan ve kabiliyetlerinin daha da geliştirilmesi ve her türlü deniz harbinde etkinlikle kullanılmaları mümkün olacaktır." dedi.

MİLGEM sınıfı korvetlerin, bugüne kadar yaptıkları görevlerle kalite ve etkinliğini ispat ettiklerini belirten Özbal, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Pakistan Deniz Kuvvetleri için MİLGEM tasarımının tercih edilmesi, bu tasarımın dünyadaki benzerleriyle rekabet edebilecek seviyede olduğunu göstermektedir. Bugün denize indirilen Babur, bir savaş gemisi projesi olmasının ötesinde asırlardır devam edip günümüze kadar ulaşmış Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının somutlaşmış ifadesidir. Bu projeyle dost ve kardeş iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliği sayesinde neler yapılabileceği herkese gösterilmiştir. Burada Türk Deniz Kuvvetleri olarak milli gemi, silah ve sistemlerin kullanımından elde ettiğimiz tecrübe, bilgi birikimini Pakistan Deniz Kuvvetleri'yle her zaman paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim."

Oramiral Adnan Özbal, bugün yaşanılan gurura vesile olan milli ve yerli savunma sanayisinin ve bu kapsamda Deniz Kuvvetleri'nin daha da güçlenmesini mümkün kılacak projelerin hayata geçirilmesine önderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, projeye destek veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e ve projede yer alan personele teşekkür etti.

Pakistan MİLGEM Projesi ve Açık Deniz Karakol Gemisi

Pakistan MİLGEM Korvetlerinden birinci gemi Babur'un (F-280) inşasına 10 Ocak 2020'de MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı.

Bugün denize indirilen birinci geminin 17 Ağustos 2023'te teslim edilmesi; ilk sac kesimi ile başlanan projenin ilk gemisinin ise 9 Temmuz 2023'te denize indirilmesi planlanıyor.

Notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tören alanına gelerek tören kıtasını selamladı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin eşi Samina Alvi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Amjad Khan Niazi ve davetliler katıldı.

İki ülke milli marşlarının ardından gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Alvi'ye tören anı objeleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alvi, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi sac kesimini gerçekleştirirken, Samina Alvi tarafından Babur'un (F-280) denize indirilmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu