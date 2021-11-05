Özyürek: "CHP Türkiye'nin karşısında konuşlandı"

SİVAS (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) "Hedef 2023 İl İl Anadolu" çalışma programında konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP'nin Tezkere duruşu ile Türkiye'nin karşısında konuşlandığını söyledi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve parti yöneticileri, "Hedef 2023 İl İl Anadolu" çalışma programında, oda başkanları, ilçe belediye başkanları, STK'lar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Özyürek, CHP'nin tezkere konusundaki duruşuyla Türkiye'nin karşısında konuşlandığını belirterek, "Irak'ta PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin melun varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölge barışına, bölge istikrarına ve milli bekamıza doğrudan tehdit saçmaktadır. Suriye'nin sınırlarımıza yakın alanlarında; PKK, PYD, YPG ve DEAŞ başta olmak üzere yuvalanan diğer terör örgütlerinin milli güvenliğimize ve sivillere yönelik suikast ve eylemleri artarak devam etmektedir. Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terör saldırılarına karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri alması haktır. Teskere oylamasına CHP ile HDP hayır demiş, İP çok az vekiliyle evet oyu kullanmıştır. Görüldüğü üzere Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına hayır demiştir. Eğer Irak ve Suriye teskeresi CHP ve HDP'nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı sınır ötesinde terörle mücadele eden Türk askeri geri çekilecek, güney sınırlarımız terörizmin kontrolüne girecekti. CHP tarihin yanlış yerinde durmakla kalmamış, Türkiye'nin karşısında resmen konuşlanmıştır. Geldiğimiz bu aşamada CHP ile HDP, İP'in teşvikiyle tek bir elde birleşmiş ve PKK'nın siyasetteki kolanları haline gelmişlerdir. CHP, HDP ile birlik olup teskereye hayır, PKK ya evet demiştir. Türkiye'ye hayır, Türk ve İslam düşmanlarına, evet demişlerdir. Şehitlere hayır, gazilere hayır, milli hassasiyete hayır, teröristlere evet demiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhuna hayır, bölücülüğe ve bölünmeye evet demişlerdir. Türk askerine hayır Türkiye karşıtlarına evet demişlerdir. CHP yönetimi tarihi çizgisine hayır, gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayır, Milli Mücadele'ye hayır, ihanete ve husumete evet demiştir" dedi.

"Hiçbir alçak "burası Kürdistan' diyemeyecek"

Özyürek konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alarak Siirt ziyareti sırasında yaşanan olayı değerlendirdi. Özyürek, "Öte yandan CHP bunları yapıyorken tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı Siirt ziyaretlerinde ise hepimizi şaşkına uğratmıştır. Karşısına çıkan hain, alçak ve bir şerefsizin 'efendim buraya neden geldiniz bu topraklar Kürdistan' diyen şerefsiz bir alçağa 'burası Türkiye Cumhuriyeti' diyemeyen bir genel başkandan ne olur? Yazıklar olsun, bizim topraklarımızda hiçbir hain, hiçbir alçak burası Kürdistan diyemeyecektir. Bu güç ve bu cesaret, bu yürek milliyetçilerde, ülkücülerde ve Türk milletinin kanında vardır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. İhanete çanak tutanlar buna yardım ve yataklık yapanlar bedelini mutlaka ödeyeceklerdir. Anayasamızın değişmeyecek maddelerini değiştirmeye yönelik girişimler vatana ihanetle eşdeğerdir. CHP, İP, HDP ve diğer zillet yedeklerinin Sevr sevdalısı olarak karşımıza geçmesine, Türk milleti tahammül etmeyecek, zillete tamam demeyecek. Allah'ın izniyle sahnelenen oyunu bozacaktır" şeklinde konuştu.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde oda başkanları ve muhtarlar söz aldı, görüş ve önerileri dinlendi. - SİVAS

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