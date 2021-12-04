Özuslu: "Çocukların yaşamlarına dokunmak çok kıymetli"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İZELMAN AŞ "Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşamlarına dokunmayı çok kıymetli buluyoruz. Hayalimiz erken yaştaki çocukların güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ tarafından düzenlenen "Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Çalıştayı", Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde yapıldı.

Özuslu: "Yetişkinler ritme müdahale etmemeli"

Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Çocuklar, insanlığın mimarlarıdır. İçlerindeki inşa planına uyup ritimlerini yakalarlar. Yetişkinler kendi eğitim metotlarıyla bu ritme müdahale etmemeli. Bu geleceğe vurulan en büyük darbedir. Çocuklar bizim geleceğimiz. Erken dönem çocukluk eğitimleri, bağımsızlığın ve özgürlüğün içselleştirildiği eğitim modellerini sunmalıdır. Ancak bu sayede fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmek mümkün olabilir" diye konuştu.

"Başarı stresi çocukları zorluyor"

Türkiye'de 0-6 yaş arası 9 milyona yakın çocuk olduğunu ve bunun 4, 9 milyonun en yoksul yüzde 40'lık dilimdeki hanelerde yaşadığını belirten Özuslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çocukların yaşamlarına dokunmayı çok kıymetli buluyoruz. Bu meşakkatli yolda elimizden ne geliyorsa yaparak yürüyoruz, bunu hep beraber yapmak istiyoruz. Hayalimiz erken yaştaki çocukların güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olmasıdır" dedi.

Son zamanlarda anne ve babaların çocuklarının eğitiminde yalnız ve desteksiz kaldığına Özuslu şunları aktardı:

"Okul öncesi eğitim kurumlarını ebeveynlerle birlikte ele almak bu noktada oldukça önem arz ediyor. Peki eğitimde İzmir modeli bu tablonun neresinde duruyor? İzmir Modeli dediğimiz şey; yaratılmak istenen, hayal edilen, gerçekleştirilmesi çok istenen bir model. Hızla değişen toplumsal ve küresel süreçleri doğru analiz edebilen, çocuklarımızın, eğitimcilerin ve ailelerin bütüncül bir yaklaşımla sürece dahil edildiği, evlatlarımızın her anlamda gelişimlerinin sağlıklı şekilde desteklenmesi noktasında duruyor. "

Akyarlı: "Umudunuzu kaybetmeyin"

"Eğitim Programlarında Fark Yaratmak" konulu bir sunum yapan İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, "Amacımız erken çocukluk dönemi için çağdaş ve evrensel değerlere uygun model geliştirmek. Yöntemimiz ise katılımcı anlayışla ortak aklı birlikte oluşturmak. Yol arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Biz erdemli ve yaratıcı bir nesil istiyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü, özveri ve yüreklilik gibi niteliklerin kümesi olan erdemli gençler istiyoruz. Umudunuzu kaybetmeyin" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet