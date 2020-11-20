Öztürk Yılmaz kimdir, nereli? Öztürk Yılmaz hangi partide?
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Öztürk Yılmaz kimdir, nereli? Öztürk Yılmaz hangi partide?

20.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:46
Öztürk Yılmaz kimdir, nereli? Öztürk Yılmaz hangi partide?

26. ve 27. dönem Ardahan milletvekili olan Öztürk Yılmaz sonrasında Yenilik Partisi adlı partiyi kurarak gündeme gelmişti. Televizyonda yer alan bir açık oturuma katılan Öztürk Yılmaz'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. İşte memleketi, yaşı ve detaylar... Öztürk Yılmaz kimdir, nereli? Öztürk Yılmaz hangi partide?

Yeni parti kuran Öztürk Yılmaz açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Ardahan doğumlu olan Yılmaz, Musul eski başkonsolosu olarak tanınıyor.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

1970 Ardahan doğumludur.

Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda Brüksel'deki VUB Üniversitesinde (Vrije Universiteit Brussel) yüksek lisans yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı.

Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve bu görevi 10 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürdü.

20 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklasa da adaylığı gerçekleşmedi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar Ardahan'dan milletvekili seçildi.

Türkçe ezan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle iki kez disiplin kuruluna sevk edilen Yılmaz, 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

30 Temmuz 2019'da yaptığı açıklamada, yeni bir siyasi parti kuracağını duyurdu. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu.

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