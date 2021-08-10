Ozon tedavisi gördüğünü açıkladı
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Ozon tedavisi gördüğünü açıkladı

Ozon tedavisi gördüğünü açıkladı
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Sağlık alanındaki yatırımlarını açtığı GTX Yaşam adlı genetik araştırma merkeziyle geliştiren Eylem Şenkal, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Bir sağlık merkezinde ozon tedavisi gördüğünü söyleyen Şenkal "Maske taktığımız için ciğer kapasitemiz düşüyor, aynı nefesi alıp veriyoruz. Bu tedaviyle hem enerjimiz hem de bağışıklığımız yükseliyor" dedi

Şenkal ayrıca gen testiyle Covid-19 için risk taşıyıp taşımadığının da anlaşıldığını belirtirken, yeni geliştirilen yöntemlerle ailelerin, çocuklarının potansiyel yeteneklerini ortaya çıkardıklarını anlattı.

"ÇOCUKLARIN GENLERİNE BAKIP..."

Ailelerin, çocuklarının kariyer, eğitim ve spor alanındaki yeteneklerini keşfetmek için çok yorulduklarını ve maddi olarak yıprandıklarını belirten Eylem Şenkal şöyle konuştu: "Aileler çocuklarını çeşitli sanat ve spor aktivitelerine gönderiyorlar. Çocuk nereye gideceğini şaşırıyor, aile de çocuktaki o yeteneğini bulabilmek için her branşa gönderip yeteneği bulmak için bir sürü para döküyor.

Biz çocukların genlerine bakıp 'bu alana boşuna yatırım yapıp, çocuğunuzu yormayın. ya da spor yapsın ama profesyonel spor yapamaz' diyoruz. Genetik testinden çocuğun özel yetenekleri olup olmadığına bakıp ona göre yönlendiriyoruz, çocuk da tükenmiyor, tükenmişlik sendromuna girmiyor ve stres olmuyor. Neye yeteneği var, akademik düzeyde başarısı gelecek mi? Bundan görüyoruz."

Ozon Tedavisi nedir?

Oksijenli solunum yapan tüm canlılar için oksijen, hayati bir önem taşır. Oksijen, tıpta tedavi amacıyla iki farklı yöntemle kullanılabilir. Bunlardan ilki olan ?normobarik oksijen, özellikle hastane kliniklerinde solunum güçlüğünün yaşandığı akut durumlar veya ?KOAH (Kronik ?Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası bireylerde kullanılan oksijen tedavisidir. İkincisi, yani ?hiperbarik oksijen ise atmosferden çok daha yüksek bir basınç altında ve yüzde yüz oranında oksijen içeren ortamlarda uygulanan tedavi yöntemidir.

Normalde havada yaklaşık olarak %21 oranında oksijen bulunur. Ozon terapisi esnasında yüksek basınç altında yüzde yüze kadar çıkarılan oksijen oranı sayesinde plazma içerisinde çözünen oksijen miktarı arttığından çevre dokulara ulaşan oksijen de artar. Bu sayede damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisi mümkün hale gelir.

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Ozon tedavisi gördüğünü açıkladı
Ozon tedavisi gördüğünü açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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