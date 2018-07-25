AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin. Biz gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri her halükarda yaptık." dedi.

Çalık, Birlik Vakfı Malatya Şubesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti.

Seçimlerin hemen ardından vatandaşlara taahhüt ettikleri sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini kaydeden Çalık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milletvekillerinin yemininin ardından yeni sistemle çalışmaya başladıklarını söyledi.

Çalık, ülkenin geçmişten beri hükumet kurmak için yaşanılan zaman kayıplarını ortadan kaldırdıklarını anımsatarak, "Bütün bakanlarımızın hikayelerine baktığımızda her biri kendi alanında başarı hikayeleri olan kişiler. İnanıyorum ki onlar başarılarını Türkiye'nin başarısına dönüştürecekler. Etkin, hızlı, güvenilir bir Türkiye için hizmetlere ve icraatlara imza atacaklar." diye konuştu.

OHAL'in seçimlerden sonra kaldırılacağını söylediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Çalık, şöyle konuştu:

"OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin. Biz gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri her halükarda yaptık. Meclisimiz'den bugün özellikle OHAL'in kaldırılmasından sonra hem yargıya hem de güvenlik güçlerine gerekli yetkinin verilmesiyle birlikte, toplantı ve gösteriler konusunda sağlıklı ve güvenli demokratik hakların aranabileceği ortamların tesis edilmesi için düzenlememizi geçirdik. OHAL kaldırıldı ama biz terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."

Çalık, gençlerin seçimlerden önce kendilerinden bedelli askerlik talebi olduğunu belirterek, bu imkanın teklifini de TBMM'ye getirdiklerini hatırlattı.

Sağlıktaki reformların gerçekleştiren sağlık çalışanlarına yıpranma payını getireceklerini kaydeden Çalık, Cumhurbaşkanılğı hükümet sistemiyle birlikte verdikleri sözleri hemen hayata geçirebildiklerini de sözlerine ekledi.

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek çalışmalar hakkına bilgi verdi.